Жоден півень більше не кукурікатиме: росіянам заборонили облаштовувати курники на дачах

Верховний суд РФ заборонив тримати дрібну сільгоспживність на землях для садівництва / Фото ua.depositphotos.com

Верховний суд РФ заборонив росіянам розводити дрібну сільгоспживаність, зокрема курей, на землях для садівництва. За порушення цієї норми росіянам загрожує чималий штраф.

Як пише Российская газета, у Верховному суді зайнялися цим питанням через тяжбу між мешканкою Волгограда та обласною інспекцією з використання та охорони земель. У городі росіянки інспектори знайшли курник і оштрафували її на 10 тисяч рублів за адміністративне правопорушення. У підсумку, жінка пройшла суди всіх інстанцій, проте скрізь підтвердили, що інспекція була права.

Юристи пояснюють, що садова земельна ділянка призначена для відпочинку громадян та (або) для вирощування сільськогосподарських культур для власних потреб. Будь-яка живність, крім бджіл, в цей перелік не входить.

"На садовій ділянці можна розміщувати дачні будинки, житлові будинки, господарські будівлі та гаражі. Розводити тварин можна, якщо ділянка відноситься до особистого підсобного господарства", — йдеться в матеріалі.

Штрафи за незаконні курники призначатимуться в розмірі від 0,5 до 1 відсотка кадастрової вартості земельної ділянки, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо кадастрова вартість не визначена, то штраф складе 10-20 тисяч рублів.

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Приводом для проведення перевірки земельної ділянки може стати звернення громадян до органу Державного земельного нагляду.

Крім того, інспектори мають право проводити адміністративне обстеження без взаємодії з власниками землі та доступу на обстежувані ділянки. Зокрема, фахівці можуть проаналізувати необхідну інформацію про ділянку, яка міститься в офіційних джерелах, після чого зробити висновок про ознаки порушення.

Як повідомляв Главред, раніше Товариство захисту прав споживачів звернулося до російського уряду з проханням розглянути можливість запровадження карток на продуктові товари.