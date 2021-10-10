Мільярдер повідав про шикарний басейн Путіна

Мільярдер розповів про басейн Путіна / Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін живе на дачі в Ново-Огарьово Одинцовського району Московської області (місцевість Рублівка).

На дачі його був басейн довжиною 50 метрів, і російський лідер в ньому й досі плаває, розповів колишній друг Путіна, ексчлен російської Ради Федерації і бізнесмен-мільярдер Сергій Пугачов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Співрозмовник додав, що це він підібрав Путіну дачу в Ново-Огарьово.

"...Я не знав, але це виявилася дача мучениці Єлизавети Федорівни і великого князя Сергія. Я цього не знав, тому що вона була напівзруйнована... він і зараз там живе, звичайно", – поділився ексдруг глави РФ.

Мільярдер також сказав, як лідер Росії оцінив дачу, коли він його туди привіз.

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"Супер, мені подобається, тут басейн 50 метрів", - навів Пугачов слова Путіна.

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Бізнесмен стверджує, що також подарував президенту 162 гектари землі на Рубльовці – підписав дарчу.

"...Прям дарчу підписав. Тому що у нього резиденція була дуже маленька. Він каже: "А раптом там снайпери?". Я кажу:" ідею зрозумів – забирай", – сказав колишній друг глави Росії.

Ново-Огарьово - це державна резиденція вищих урядових осіб Росії, яка знаходиться поблизу села Усово.

Раніше Главред писав про те, що резидент РФ Володимир Путін страждає хворобою, яка пов'язана з пам'яттю, психікою і ментальністю людини, заявив його однокурсник Юрій Швець.