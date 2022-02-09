Залікували зуб до реанімації: у Рівному 15-річній дівчинці рятують життя після візиту до стоматолога

Дівчина потрапила в реанімацію після видалення зуба / Колаж Reuters, pixaby

У Рівненській області в реанімацію потрапила 15-річна дівчина після того, як їй вирвали зуб. У дівчини діагностували зараження крові. Зараз за життя дівчинки борються медики і прогнозів поки що не дають.

Мати 15-річної Аліни з Сарненського району розповіла, що у дівчини був зубний біль. Вона сходила до стоматолога, проте після цього походу її стан різко погіршився. Вже через добу дівчину госпіталізували в реанімацію, пише місцеве видання itvmg.com.

Дівчинці зробили складну операцію, яка тривала впродовж семи годин. Зараз Аліна знаходиться під апаратом ШВЛ. Лікарі поки що не готові давати прогнози.

"Це сепсис, септикопіємія, тобто це - зараження крові. Поки важко сказати, що стало причиною недуги", — розповів лікар-анестезіолог Рівненської обласної лікарні Юрій Мирончук.

Як повідомляв Главред, влітку минулого року суд виправдав лікаря після того, як в стоматології Маріуполя під час лікування зубів раптово померла дитина.

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Правоохоронці запідозрили 52-річну жінку-анестезіолога у неналежному виконанні професійних обов'язків. У хлопчика зафіксували асфіксію - марлевий тампон перекрив доступ кисню в організм дитини. Довести провину лікаря не змогли.

Тим часом у Сумській області в місті Шостка у місцевої жительки під пломбою стоматолог виявив кліща. Лікар припустив, що комаха могла проникнути через ясна.

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