Раптово померла невістка Геннадія Кернеса

Дружина Кирила Кернеса / Facebook

Старший син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило повідомив про смерть дружини.

"Кохана, ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зірки - наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і пристрасною любов'ю. Це гірке слово - була", - повідомив Кирило Кернес в Facebook.

З контексту поста стає зрозуміло, що причиною смерті стала хвороба.

"Мені все здавалося, що я здатний схилити небо для тебе. І що разом ми подолаємо це чудовисько - хвороба. І знову велике щастя буде загальним, одне на двох. Але ні. Доля зовсім інше накреслила для нас. Я завжди буду пам'ятати нашу першу зустріч. Твоя посмішка, тепло твоїх очей будуть тривати в наших дітях, додаючи мені сил йти далі. Яна, рідна моя, спасибі тобі за кожну хвилину разом", - написав син Геннадія Кернеса.

Геннадій Кернес з синами / Фото: Геннадій Кернес Facebook

Смерть Геннадія Кернеса

Нагадаємо, ексмер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте. Про смерть політика повідомив його друг Павло Фукс.

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Харківський градоначальник проходив лікування від наслідків коронавірусу, що серйозно вплинули на його здоров'я.

Похорони Кернеса відбулися 23 грудня. У церемонії прощання з Кернесом у Харківському національному академічному театрі опери та балету взяли участь близько 110 тисяч жителів міста.

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