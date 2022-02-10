Раптово померла невістка Геннадія Кернеса

Яна Кернес, дружина старшого сина Геннадія Кернеса Кирила, померла після тривалої хвороби.
Старший син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса Кирило повідомив про смерть дружини.
"Кохана, ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зірки - наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і пристрасною любов'ю. Це гірке слово - була", - повідомив Кирило Кернес в Facebook.
З контексту поста стає зрозуміло, що причиною смерті стала хвороба.
"Мені все здавалося, що я здатний схилити небо для тебе. І що разом ми подолаємо це чудовисько - хвороба. І знову велике щастя буде загальним, одне на двох. Але ні. Доля зовсім інше накреслила для нас. Я завжди буду пам'ятати нашу першу зустріч. Твоя посмішка, тепло твоїх очей будуть тривати в наших дітях, додаючи мені сил йти далі. Яна, рідна моя, спасибі тобі за кожну хвилину разом", - написав син Геннадія Кернеса.
Смерть Геннадія Кернеса
Нагадаємо, ексмер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте. Про смерть політика повідомив його друг Павло Фукс.
Харківський градоначальник проходив лікування від наслідків коронавірусу, що серйозно вплинули на його здоров'я.
Похорони Кернеса відбулися 23 грудня. У церемонії прощання з Кернесом у Харківському національному академічному театрі опери та балету взяли участь близько 110 тисяч жителів міста.
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