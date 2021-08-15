В Одесі кінь впав на бруківку: люди в обуренні, на господаря тварини склали адмінпротокол

Господар намагався підняти коня не розпрягаючи його / Скріншот

В Одесі впав на бруківку кінь, запряжений у карету, і травмував ногу.

Як розповіли у патрульній поліції Одеської області, інцидент стався на вулиці Грецькій, коли кінь рухався в напрямку Пушкінської.

За даними правоохоронців, власник не впевнився в безпеці для руху тварини.

А очевидців обурив той факт, що його чоловік намагався підняти тварину, не розпрягаючи її. Небайдужі громадяни просили господаря припинити знущання з коня. Однак той їх проігнорував.

Люди, які побачили, що кінь травмував ногу, викликали копів.

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Правоохоронці склали на власника тварини адмінпротокол через жорстоке поводження з конем, але не вилучили його у горе-господаря.

Після цього в Мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно, що у тварини були стерті підкови, що і могло стати причиною падіння.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроект, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися з тварин, а й використовувати їх для бізнесу.

Очікується, що законопроект Про захист тварин, який дуже довго чекали, вже скоро набуде чинності. Відтепер за жорстоку експлуатацію тварин покарають не тільки гривнею, а й в'язницею.