УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

В Одесі кінь впав на бруківку: люди в обуренні, на господаря тварини склали адмінпротокол

15 августа 2021, 22:51

Люди обурилися тим, що господар піднімав коня не розпрягаючи його.

false
Господар намагався підняти коня не розпрягаючи його / Скріншот

В Одесі впав на бруківку кінь, запряжений у карету, і травмував ногу.

Як розповіли у патрульній поліції Одеської області, інцидент стався на вулиці Грецькій, коли кінь рухався в напрямку Пушкінської.

За даними правоохоронців, власник не впевнився в безпеці для руху тварини.

А очевидців обурив той факт, що його чоловік намагався підняти тварину, не розпрягаючи її. Небайдужі громадяни просили господаря припинити знущання з коня. Однак той їх проігнорував.

Люди, які побачили, що кінь травмував ногу, викликали копів.

Реклама

Правоохоронці склали на власника тварини адмінпротокол через жорстоке поводження з конем, але не вилучили його у горе-господаря.

Після цього в Мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно, що у тварини були стерті підкови, що і могло стати причиною падіння.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за надзвичайно важливий законопроект, що стосується захисту бездомних і диких тварин. Завдяки йому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися з тварин, а й використовувати їх для бізнесу.

Очікується, що законопроект Про захист тварин, який дуже довго чекали, вже скоро набуде чинності. Відтепер за жорстоку експлуатацію тварин покарають не тільки гривнею, а й в'язницею.

viber
животные коні новини Одеси
Зараз ви переглядаєте новину «В Одесі кінь впав на бруківку: люди в обуренні, на господаря тварини склали адмінпротокол». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Фінансовий гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: несподіване багатство, борги або вигідна пропозиціяФінансовий гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: несподіване багатство, борги або вигідна пропозиція Україну прогріє до +23°: синоптики назвали терміни повернення бабиного літаУкраїну прогріє до +23°: синоптики назвали терміни повернення бабиного літа Завершення ретроградності Меркурія: які заборони будуть знятіЗавершення ретроградності Меркурія: які заборони будуть зняті Синоптики розповіли, коли в Україні похолодає і налетить зливаСиноптики розповіли, коли в Україні похолодає і налетить злива Жорсткий локдаун буде запроваджено у будь-якому випадкуЖорсткий локдаун буде запроваджено у будь-якому випадку

Останні новини

07:37

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від коронавірусу

07:06

"Немає сенсу ставити запитання, коли знаєш відповідь": Зеленський оцінив перспективи вступу України в ЄС Відео

06:39

На Чернігівщині жертвою COVID-19 став дев'ятикласник Відео

06:18

Ще один локдаун Україна не потягне Погляд

05:50

Прикмети на 19 жовтня: що не можна робити в Фомін день і як не потрапити в біду Відео

Реклама
05:37

Створено новий метод контрацепції для чоловіків: винахід вже отримав престижну нагороду

05:02

Яким українцям належить пенсія в 55, 50 і 45 років: повний перелік

04:41

Чому небезпечно випивати багато води за день - відповідь фахівця

04:30

Леді Гага засвітила потужний "бампер" в ультракороткій срібній сукні

04:07

Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників

03:39

Макіяж на Хеллоуїн: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

03:10

Дієтолог пояснила, чи можна заощадити на продуктах при схудненні

02:55

До чого сниться кішка: тлумачення відомих сонників

02:22

Названа країна-антилідер з поширення коронавірусу Відео

02:10

Учені знайшли зв'язок між закладеністю носа і зайвою вагою

01:41

Які продукти не потрібно їсти людям після 45 років - відповідь дієтолога

01:36

Каральні методи не допоможуть: ексміністр пояснив, що робити з "антивакцинаторами" в Україні Відео

00:35

"Міс Україну-2021" розкритикували за російську мову: зухвала відповідь хейтерам Відео

00:21

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції Відео

18 жовтня, понеділок
23:55

"Вакцинація або локдаун": Зеленський розповів, що чекає українців через коронавірус і штам Дельта Відео

Реклама
23:32

Викиньте їх прямо зараз: які речі не можна тримати на кухні Відео

22:58

Просто переплутав: під Києвом неадекват порубав сокирою матір чотирьох дітей Відео

22:57

Залежить від Росії: Зеленський розповів про майбутню зустріч у нормандському форматі Відео

22:36

Стали відомі деталі смерті брата мера Кривого Рогу: поліція опублікувала відео Відео

22:20

Відпочинок восени-2021: перелік відкритих для українців країн та вимоги щодо вакцинації Відео

22:09

"Пекло": лікар розповів про ситуацію в Олександрівській лікарні Києва Відео

21:53

"Руйнують мінські домовленості": Кулеба жорстко поскаржився ЄС на Росію Відео

21:30

"До рівня молюска ще далеко": Мендель осоромилася своїм безграмотним постом про "Гру кальмара"

21:23

Євросоюз хоче закрити кордони для України через спалах коронавірусу Відео

21:07

В Україні буде бустерна доза антиковидної вакцинації: кому світять щеплення Відео

20:43

Осіння презентація Apple 18 жовтня: представлені нові AirPods і MacBook Pro Відео

20:38

Невістка покійного Кернеса опинилася в центрі скандалу через українофобський анекдот

20:26

Києву загрожує "червона" зона: яка ситуація в лікарнях Відео

20:06

Знайдено мертвим брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

20:02

Ведуча 1+1 Людмила Барбір і Михайло Кукуюк озвучили легендарних героїв "Сімейки Адамс"

20:00

План оборони держави – "паперова" готовність захищатися чи перегляд оборонної стратегії України Погляд

19:54

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

19:46

"Рідні вирушили відпочивати, а жінку залишили з COVID": повний літак українців застряг у Єгипті Відео

19:41

МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований Відео

19:16

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Відео

Реклама
19:16

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві Відео

18:58

В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Відео

18:58

Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

18:43

У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні Відео

18:25

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації Відео

18:16

Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

18:04

Законопроєкт про реформу містобудування удосконалять за результатами перевірки НАЗК

17:55

Чоловік Насті Каменських розкрив її незвичайне прізвисько і зворушливо привітав з річницею

17:37

Кров з вуха: що робити і коли звертатися до лікаря

17:33

50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти Відео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять