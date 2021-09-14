У МОЗ пояснили, що буде з простроченими вакцинами від коронавірусу

Ляшко розповів про вакцини в Україні / УНІАН

Станом на сьогоднішній день в нашій країні немає жодної вакцини від коронавірусу, яка вже була прострочена - всі препарати, окрім Coronavac, мають термін придатності до півроку, заявив голова МЗС України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

За його словами, якщо у вакцини закінчиться термін придатності, то вона буде відкликана і утилізована за всіма встановленими вимогами.

"У нас ніякої вакцини, яка прострочена, не використовується. Є система фармаконагляду, яка відстежує. Зараз вакцини, крім CoronaVac, мають термін придатності до 6 місяців. Ми уважно стежимо за цим і жодна вакцина, яку використовують до закінчення терміну придатності, не буде в обігу, вона буде відкликана і буде утилізована встановленим вимогам", - заявив Ляшко.

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Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності на коронавірус. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.