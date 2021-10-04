У Київському лісі знайшли небезпечного павука, від укусу якого німіє все тіло

Павук чорний Ерезус (Eresus kollari) / researchgate.net

У Київському лісі в районі житлового масиву Троєщина городянин ігор Банацький помітив отруйного павука, який ховався в листі. Про це повідомляє портал "Телеграф".

Киянин повідомив, що таке членистоноге є одним з найкрасивіших і разом з тим найбільш отруйних павуків України. Його укус викликає сильний біль і оніміння протягом трьох-шести днів. Цей вид називають павук-сонечко або Чорний Ерезус (Eresus kollari) по-науковому.

Банацький розповідає, що цей вид павуків живе в норах і це єдиний представник тропічних павуків, який живе так далеко на півночі.

Самці Чорний Ерезус мають розміри від 8 до 11 міліметрів, самки − від 9 до 16 міліметрів. Першого легко впізнати по яскраво-червоному череву, прикрашеному чотирма круглими чорними плямами. Самка майже чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

Ерезус живе в вистеленій павутиною нірці. Частина павутини виходить на поверхню, розширюється і служить ловчої мережею, яка стелиться по землі або піднімається на кілька міліметрів над нею. Основною їжею служать великі комахи, переважно жуки.

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Нагадаємо, раніше в Мукачеві (Закарпатська область) виявили навала самок отруйних павуків Аргіопа Брюнніха - які відомі своєю схильності до поїдання самців після злягання.

Значних розмірів павучиха-оса, яку знайшли в мукачевському дворі, пишуть в соцмережах, вже не подавала ознак життя.

у Запорізькій області в курортній Кирилівці (Азовське море) на зміну навалі сонечок, комарів і медуз прийшли павуки.

На моторошному відеозаписі інциденту видно, що в одному з місцевих котеджів помітили велику кількість павуків. Вони були скрізь, на стелі, стінах та підлозі.