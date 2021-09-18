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У Херсоні домашній алабай напав на дитину: 8-річна дівчинка в реанімації

18 сентября 2021, 09:26

Постраждала пішла в гості до сусідської дівчинки, у дворі на неї й напав пес. Де були в цей момент батьки, не повідомляється.

Собака породи алабай
У Херсоні дитину покусав алабай / Фото pixabay.com

У Херсоні собака породи алабай покусала 8-річну дівчинку. Дитина потрапила до лікарні у важкому стані.

Інцидент стався 16 вересня. Дівчинка пішла в гості до сусідської дитини, у дворі на неї й напав пес. Подруга постраждалої не подумала, що собаку потрібно десь закрити. А ось де в цей момент були батьки - не повідомляється.

Знайома сім'ї постраждалої Ольга Братан написала у Facebook, що дівчинка дістала серйозних рваних ран, зараз вона в реанімації, втратила багато крові, перенесла довгу операцію.

18 вересня дитині виповнюється 9 років.

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Фото facebook.com/olga.bratan1983

За інформацією місцевих Facebook-спільнот, маленька пацієнтка перебуває в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні Херсона.

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У дитини нібито прокушені кістки правого передпліччя. На голові, шиї та руках середньоазіатська вівчарка залишила рвані рани.

У Мережі розгорілася дискусія, що потрібно зробити з собакою. Деякі вважають, що вихованця потрібно приспати, мовляв це бійцівська собака, тому нападатиме і далі.

Інші користувачі впевнені, що тварина просто захищала свій двір, а ситуацію повинні були попередити власники алабая.

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Як повідомляв Главред, в Полтавській області від зубів пса постраждала дитина. Собака напала на вулиці на шестирічного хлопчика. Його доставили в регіональну дитячу лікарню з множинними рваними ранами на обличчі. Поліцейські з'ясували, що на хлопчика напав пес, у родоводі якого багато порід, але найбільше відзначена уссурійська вівчарка.

У Запоріжжі 57-річна жінка померла після нападу бездомного собаки на вулиці. Загибла спливла кров'ю після того, як тварина перекусила їй артерію на нозі.

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