У Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям патрульного (фото)

Зловмисник бив поліцейського по голові та обличчю / фото Нацполіція

У Харкові чоловік побив співробітника патрульної поліції, який приїхав на виклик про домашнє насильство. Тепер зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Інцидент стався вчора, 22 вересня. Співробітники поліції в пішому патрулі прибули на виклик за фактом сімейної сварки. В ході документування правопорушення, на них напав 36-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння, повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

"На неодноразові законні вимоги працівників поліції припинити протиправні дії вчинив опір та навмисно наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя", – розповіли в поліції.

Зараз нападнику готують підозру за насильство щодо працівника правоохоронного органу, і вирішують питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Зазначається, що чоловік раніше неодноразово судимий.

Читайте такжеКопи, прикордонники, податківці: стало відомо, хто в Україні найчастіше бере хабарі

Раніше в Мережу просочилося відео, як запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника. Патрульні прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, натомість вдалися до літературних асоціацій.

"Лесю даєш?" – запитував один з поліціянтів, маючи на увазі купюру у 200 гривень. Сам порушник не зовсім зрозумів поліціянтів, на що отримав у відповідь своєрідний урок з літератури: "Лесю Українку вчив у школі?". Тоді він і здогадався, що правоохоронці просили хабар.