Тіло виявили у вбиральні: у Харкові знайшли застреленим відомого бізнесмена

Всі обставини події з'ясовують правоохоронці / gx.net.ua

В Харкові наклав на себе руки бізнесмен Олег Привалов. Раніше у підприємця був конфлікт з власницею приміщення, в якому розташований його ресторан.

За попередньою інформацією, чоловік застрелився в туалеті ресторану "Чилі" на проспекті Незалежності, пише "newsroom".

"Тіло чоловіка виявили у вбиральні закладу. Зараз всі обставини події з'ясовують правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ЗМІ повідомляли про конфлікт бізнесмена з орендодавцем. Причиною стала нібито заборгованість Привалова за оренду приміщення, в якому знаходиться ресторан "Bono", писав " Об'єктив ".

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Також повідомлялося, в селищі Новоівницьке у квартирі були знайдені мертвими троє військовослужбовців-контрактників. За даними правоохоронців, під час поверхневого огляду на тілах військових не знайдені пошкодження.