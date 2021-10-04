З пляшкою вина у руках: у Києві в парку охоронець побив кулаком дівчину

У записі інцидент видно, як дівчата сидять в сквері, а потім до них підходить охоронець з пляшкою вина напереваги і завдає одній з них удар кулаком по обличчю.
У Києві охоронець одного зі скверів у вечірній час завдав побої молодій дівчині. Про інцидент повідомляється в Telegram-каналі пабліка Київ Оперативний.
Відзначається, що інцидент стався 3 жовтня в парку Гейдара Алієва на вулиці Глибочицька.
"Годину тому охоронець у сквері на Гейдара Алієва вдарив дівчину. Сама дівчина стверджує, що до цього ніяких передумов не було. Заява в поліцію написано, відео передано. Як думаєте, покарають?", - запитали під видеозписью інциденту.
У ролику показано, як дівчата сидять в сквері, а потім до них підходить охоронець з пляшкою вина напереваги і завдає одній з них удар кулаком по обличчю. Інших деталей про інцидент поки не повідомляється.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося На столичній Оболоні Охорона супермаркету накинулася і побила чоловіка, який прийшов купити продукти.
Як каже потерпілий, охорона і співробітники магазину запідозрили його в крадіжці пачки масла, але, виявилося, просто переплутали з іншим відвідувачем.