УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Російські хлопці поїдуть у трунах": Резніков пояснив, що потрібно для відбиття удару РФ

7 грудня 2021, 11:22

Олексій Резніков попередив про "криваву бійню" у разі вторгнення РФ.

армія, військові, Росія, рф, солдат
Олексій Резніков оцінив загрозу вторгнення РФ / Facebook/mod.mil. rus

Для відображення агресії РФ Україні не потрібні іноземні солдати, але потрібна сучасна зброя і допомога в модернізації озброєнь, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Нам не потрібні американські або канадські солдати, які б билися тут за Україну. Ми будемо битися самі, але нам необхідна модернізація озброєнь, (можливості для ведення) електронної війни, і так далі", - заявив в інтерв'ю CNN.

Разом з тим він відкинув припущення про те, що військова допомога від США і НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення.

В якості аргументів він нагадав, що РФ ніхто не провокував на агресію проти Грузії, захоплення Криму і отруєння Скрипалів.

На думку глави Міноборони, потрібна узгоджена позиція союзників, що "ми - партнери України, ми допоможемо їй усіма можливими способами".

Реклама

"І Кремль, почувши це, зрозуміє і зупиниться?"- запитав журналіст.

"Упевнений в цьому", - підсумував Резніков.

Він також вважає, що Росії не перемогти в разі нового вторгнення в Україну, а російські військові будуть повертатися на батьківщину в трунах.

Міністр показав репортеру пам'ятні дошки з полеглими за Україну воїнами. "У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни вмиратимуть?"- сказав міністр оборони про можливе вторгнення.

Резніков запевнив, що Україна не налякана, оскільки не може дозволити собі піддаватися тиску, а також зазначив, що Україна вірить даним своєї і американської розвідок, але остаточного рішення про вторгнення РФ ще немає.

Після цього репортер прямо запитав, чи вірить Резніков у вторгнення Росії.

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це Різне. Це буде кривава бійня - і російські хлопці теж будуть повертатися в трунах", - відповів він.

читайте такожРизик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Держдепу США Ентоні Блінкен в телефонній розмові узгодили позиції перед розмовою президентів США Джозефа Байдена і Росії Володимира Путіна.

Домовлено, що телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться після переговорів між президентами США і Росії.

Читайте ще:

viber
новини Росії військова агресія РФ новини України Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «"Російські хлопці поїдуть у трунах": Резніков пояснив, що потрібно для відбиття удару РФ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дні Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинСпробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилин На Україну насувається крижаний "Армагеддон"На Україну насувається крижаний "Армагеддон" День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитваДень Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва Курс долара злетить: українцям пояснили, до чого готуватисяКурс долара злетить: українцям пояснили, до чого готуватися
12:28

Ім'я, вік, хвороби і група крові: у Дніпрі стали видавати спеціальні браслети з QR-кодом

12:15

Подарунок на Новий рік 2022 для кота: чим порадувати пухнастого улюбленця - ідеї презентів

12:11

Екс-Холостяк Макс Михайлюк збив людину в центрі КиєваВідео

12:02

Сумщина збирається перевиконати план "Великого будівництва" на місцевих дорогах

11:40

ДТП з 19-ма загиблими та пораненими під Черніговом: зросла кількість жертв

Реклама
11:25

Середня зарплата в Україні - до 19 тисяч гривень: у Кабміні зробили прогноз на найближчі 3 рокиВідео

11:23

Україну накриє густий туман: в яких областях погіршиться погода

11:22

"Російські хлопці поїдуть у трунах": Резніков пояснив, що потрібно для відбиття удару РФВідео

11:17

51-річна Ірина Білик показала, як виглядала 30 років тому

10:38

"Переходьте на італійську": в ресторані у Вінниці клієнтів нібито відмовилися обслуговувати українською

10:24

"Ненавиджу українську": пасажирка, яка облаяла таксиста, вибачилася, коли побачила себе в Мережі

09:58

Серце запустилося лише через 20 хвилин: українки у Єгипті реанімували потопельникаВідео

09:26

Моторошна ДТП під Черніговом: 11 загиблих, багато постраждалих

09:26

Багато крові та нелюдський крик: сміттєвоз на очах у матері розчавив 6-річну дівчинку в НіжиніВідео

09:15

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

09:03

Після розмови з Путіним Байден зателефонує Зеленському - Офіс президентаВідео

09:03

Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

09:00

Німецький "світлофор": чого чекати від нової коаліції в Німеччині?

08:49

Українців змусять заплатити новий податок за город: коли та скількиВідео

08:26

Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

Реклама
08:22

Путін - цинічний прагматик і лякатиме Європу військами, поки вона не здастьсяПогляд

08:06

США відправлять війська до Східної Європи у разі атаки Росії на Україну - AFPВідео

07:56

Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговориВідео

07:34

В Одесі підлітки заради жарту підмішали 14-річній дівчинці антисептик у колу, вона потрапила в лікарнюВідео

07:13

Київ і 8 областей вийшли з "червоної" зони: нові правила карантинуВідео

07:05

Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуВідео

06:30

Гороскоп на 2022 рік: які небезпеки і можливості принесе рік ТиграВідео

06:27

Гострі заяви і крок до санкцій: до чого призведуть звинувачення ЛукашенкаПогляд

06:01

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

05:50

Важким хворим на COVID-19 може знадобитися 5 років на відновлення, – лікар

05:41

Ці овочі в жодному разі не можна їсти сирими: дієтолог озвучила список

05:40

Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинВідео

05:10

Без трусів, без ліфчика, без фотошопу: ексВІА Гра шокувала фанатів повним оголенням

04:50

Зима запізнилася: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав терміни похолоданняВідео

03:46

Безвихідь може підштовхнути Путіна до нової гарячої війни проти України - правозахисник

03:45

Санта Дімопулос в прозорому боді пікантно оголила соковиті сідниці

03:35

З днем ангела Катерини: привітання, милі листівки і картинки іменинниці

03:30

Український супутник відправлять у космос в США: відома дата запускуФото

02:54

Як прискорити Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простий і дієвий лайфхак

02:43

Вчені назвали найкорисніший овоч

Реклама
01:56

Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїВідео

01:05

Дієтолог розповіла, як відзначити новорічні свята без шкоди для фігуриВідео

06 грудня, понеділок
23:57

Дружина скандального колишнього нардепа Лещенка знову зіграє сет у Москві

23:43

Приносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо заразВідео

23:27

Свято наближається: МОЗ надало важливі рекомендації на святаВідео

23:01

У Житомирі у водоймі знайшли мертвими двох зниклих студентівВідео

22:35

Зеленський погодив позиції з Блінкеном перед самітом Байдена та Путіна

22:19

На Україну насувається крижаний "Армагеддон"Відео

22:08

Євробачення-2022: перша країна представила свого учасника та піснюВідео

21:36

Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти