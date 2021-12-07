"Російські хлопці поїдуть у трунах": Резніков пояснив, що потрібно для відбиття удару РФ

Олексій Резніков оцінив загрозу вторгнення РФ / Facebook/mod.mil. rus

Для відображення агресії РФ Україні не потрібні іноземні солдати, але потрібна сучасна зброя і допомога в модернізації озброєнь, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Нам не потрібні американські або канадські солдати, які б билися тут за Україну. Ми будемо битися самі, але нам необхідна модернізація озброєнь, (можливості для ведення) електронної війни, і так далі", - заявив в інтерв'ю CNN.

Разом з тим він відкинув припущення про те, що військова допомога від США і НАТО може спровокувати Кремль на вторгнення.

В якості аргументів він нагадав, що РФ ніхто не провокував на агресію проти Грузії, захоплення Криму і отруєння Скрипалів.

На думку глави Міноборони, потрібна узгоджена позиція союзників, що "ми - партнери України, ми допоможемо їй усіма можливими способами".

Реклама

"І Кремль, почувши це, зрозуміє і зупиниться?"- запитав журналіст.

"Упевнений в цьому", - підсумував Резніков.

Він також вважає, що Росії не перемогти в разі нового вторгнення в Україну, а російські військові будуть повертатися на батьківщину в трунах.

Міністр показав репортеру пам'ятні дошки з полеглими за Україну воїнами. "У Росії будуть також такі місця. Заради чого, з яких причин росіяни вмиратимуть?"- сказав міністр оборони про можливе вторгнення.

Резніков запевнив, що Україна не налякана, оскільки не може дозволити собі піддаватися тиску, а також зазначив, що Україна вірить даним своєї і американської розвідок, але остаточного рішення про вторгнення РФ ще немає.

Після цього репортер прямо запитав, чи вірить Резніков у вторгнення Росії.

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Це Різне. Це буде кривава бійня - і російські хлопці теж будуть повертатися в трунах", - відповів він.

читайте такожРизик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Держдепу США Ентоні Блінкен в телефонній розмові узгодили позиції перед розмовою президентів США Джозефа Байдена і Росії Володимира Путіна.

Домовлено, що телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться після переговорів між президентами США і Росії.

Читайте ще: