Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговори

Україна просить у США більше озброєнь / Штаб ООС

Україна попросила США передати частину американських озброєнь, яка раніше призначалася Афганістану до захоплення там влади Талібаном через ризик агресії РФ.

Як пише Foreign Policy, глава Міноборони України Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона просив США збільшити постачання озброєнь, у тому числі надати системи, які до цього Вашингтон Києву не направляв.

Чим США можуть озброїти Україну

Резніков, зокрема, запросив допомогу в сфері повітряної і морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Відзначається, що Україна хоче отримати боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби.

Крім цього, мова йде про вертольоти Мі-17, що належать США, що знаходяться на техобслуговуванні в Україні.

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Прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація опрацьовує кроки з комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати в даний час вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.

Відновлення Нормандського формату

Лідери держав і урядів п'яти держав (Німеччина, США, Франція, Італія, Великобританія) виступили за відновлення переговорів Росії з Україною в Нормандському форматі.

"П'ять глав держав і урядів поділилися своїм аналізом напруженості між Росією і Україною, висловили рішучість поважати суверенітет останньої і заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру і безпеки в Європі", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Лідери держав нагадали про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках так званої "нормандської" групи під егідою Франції та Німеччини.

Лідери Великобританії, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Італії обговорили в понеділок у телефонній розмові агресію проти України. Вони закликали Росію знизити рівень напруженості.

Російська загроза: позиція Британії

Аналогічне повідомлення поширила канцелярія прем'єр-міністра Британії.

Лідери закликали Росію знизити рівень напруженості і підтвердили, що твердо підтримують територіальну цілісність України.

"Лідери погодилися з тим, що недавні зустрічі глав МЗС "Групи двадцяти" і НАТО були корисними майданчиками для обговорення цієї теми", - заявили на Даунінг-стріт.

Політики "підкреслили необхідність забезпечити єдиний фронт перед обличчям" російських загроз і агресії.

"Прем'єр-міністр сказав, що Великобританія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь - якій російській агресії щодо України", - зазначили в канцелярії Джонсона.

Як інформували в канцелярії Джонсона, політики "домовилися знову провести розмову після бесіди президента Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Держдепу США Ентоні Блінкен в телефонній розмові узгодили позиції перед розмовою президентів США Джозефа Байдена і Росії Володимира Путіна.

Домовлено, що телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться після переговорів між президентами США і Росії.

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