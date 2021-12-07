УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговори

7 грудня 2021, 07:56

США можуть передати Україні частину техніки, яка призначалася для Афганістану.

ВСУ
Україна просить у США більше озброєнь / Штаб ООС

Україна попросила США передати частину американських озброєнь, яка раніше призначалася Афганістану до захоплення там влади Талібаном через ризик агресії РФ.

Як пише Foreign Policy, глава Міноборони України Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона просив США збільшити постачання озброєнь, у тому числі надати системи, які до цього Вашингтон Києву не направляв.

Чим США можуть озброїти Україну

Резніков, зокрема, запросив допомогу в сфері повітряної і морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.

Відзначається, що Україна хоче отримати боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби.

Крім цього, мова йде про вертольоти Мі-17, що належать США, що знаходяться на техобслуговуванні в Україні.

Реклама

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація опрацьовує кроки з комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати в даний час вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.

Відновлення Нормандського формату

Лідери держав і урядів п'яти держав (Німеччина, США, Франція, Італія, Великобританія) виступили за відновлення переговорів Росії з Україною в Нормандському форматі.

"П'ять глав держав і урядів поділилися своїм аналізом напруженості між Росією і Україною, висловили рішучість поважати суверенітет останньої і заявили про свою прихильність діяти для підтримки миру і безпеки в Європі", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Лідери держав нагадали про необхідність відновлення переговорів Росії з Україною в рамках так званої "нормандської" групи під егідою Франції та Німеччини.

Лідери Великобританії, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Італії обговорили в понеділок у телефонній розмові агресію проти України. Вони закликали Росію знизити рівень напруженості.

Російська загроза: позиція Британії

Аналогічне повідомлення поширила канцелярія прем'єр-міністра Британії.

Лідери закликали Росію знизити рівень напруженості і підтвердили, що твердо підтримують територіальну цілісність України.

"Лідери погодилися з тим, що недавні зустрічі глав МЗС "Групи двадцяти" і НАТО були корисними майданчиками для обговорення цієї теми", - заявили на Даунінг-стріт.

Політики "підкреслили необхідність забезпечити єдиний фронт перед обличчям" російських загроз і агресії.

"Прем'єр-міністр сказав, що Великобританія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь - якій російській агресії щодо України", - зазначили в канцелярії Джонсона.

Як інформували в канцелярії Джонсона, політики "домовилися знову провести розмову після бесіди президента Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Держдепу США Ентоні Блінкен в телефонній розмові узгодили позиції перед розмовою президентів США Джозефа Байдена і Росії Володимира Путіна.

Домовлено, що телефонна розмова Зеленського і Байдена відбудеться після переговорів між президентами США і Росії.

Читайте ще:

viber
новини Росії новини США новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговори». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуПрикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в біду Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіНаймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в житті Все, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудняВсе, що ми скоїмо - це назавжди: що категорично не можна робити в сонячне затемнення 4 грудня Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниЛюбовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміни Курс долара в Україні рекордно злетитьКурс долара в Україні рекордно злетить
09:26

Моторошна ДТП під Черніговом: 18 загиблих і постраждалих

09:26

Багато крові та нелюдський крик: сміттєвоз на очах у матері розчавив 6-річну дівчинку в НіжиніВідео

09:15

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

09:03

Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

09:03

Після розмови з Путіним Байден зателефонує Зеленському - Офіс президентаВідео

Реклама
09:00

Німецький "світлофор": чого чекати від нової коаліції в Німеччині?

08:49

Українців змусять заплатити новий податок за город: коли та скількиВідео

08:26

Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

08:22

Путін - цинічний прагматик і лякатиме Європу військами, поки вона не здастьсяПогляд

08:06

США відправлять війська до Східної Європи у разі атаки Росії на Україну - AFPВідео

07:56

Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговориВідео

07:34

В Одесі підлітки заради жарту підмішали 14-річній дівчинці антисептик у колу, вона потрапила в лікарнюВідео

07:13

Київ і 8 областей вийшли з "червоної" зони: нові правила карантинуВідео

07:05

Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуВідео

06:30

Гороскоп на 2022 рік: які небезпеки і можливості принесе рік ТиграВідео

06:27

Гострі заяви і крок до санкцій: до чого призведуть звинувачення ЛукашенкаПогляд

06:01

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

05:50

Важким хворим на COVID-19 може знадобитися 5 років на відновлення, – лікар

05:41

Ці овочі в жодному разі не можна їсти сирими: дієтолог озвучила список

05:40

Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинВідео

Реклама
05:10

Без трусів, без ліфчика, без фотошопу: ексВІА Гра шокувала фанатів повним оголенням

04:50

Зима запізнилася: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав терміни похолоданняВідео

03:46

Безвихідь може підштовхнути Путіна до нової гарячої війни проти України - правозахисник

03:45

Санта Дімопулос в прозорому боді пікантно оголила соковиті сідниці

03:35

З днем ангела Катерини: привітання, милі листівки і картинки іменинниці

03:30

Український супутник відправлять у космос в США: відома дата запускуФото

02:43

Вчені назвали найкорисніший овоч

01:56

Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїВідео

01:05

Дієтолог розповіла, як відзначити новорічні свята без шкоди для фігуриВідео

06 грудня, понеділок
23:57

Дружина скандального колишнього нардепа Лещенка знову зіграє сет у Москві

23:43

Приносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо заразВідео

23:27

Свято наближається: МОЗ надало важливі рекомендації на святаВідео

23:01

У Житомирі у водоймі знайшли мертвими двох зниклих студентівВідео

22:35

Зеленський погодив позиції з Блінкеном перед самітом Байдена та Путіна

22:19

На Україну насувається крижаний "Армагеддон"Відео

22:08

Євробачення-2022: перша країна представила свого учасника та піснюВідео

21:36

Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

21:18

Поверталися додому з похорону: на Житомирщині в страшній ДТП загинули батько з синамиВідео

20:37

З'явився список мереж АЗС з найгіршою якістю палива-ЗМІВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніВідео

Реклама
20:28

Байден проведе важливі переговори із Зеленським 7 грудняВідео

20:06

Тіло пролежало тиждень: на Хмельниччині сталося моторошне вбивство 41-річної жінки

19:58

США склали "до біса агресивний" пакет санкцій проти Росії - CNN

19:47

На Хмельниччині невістка заколотила до смерті шваброю свекрухуВідео

19:36

У королеви Єлизавети II сталося гореВідео

19:35

Зеленський відзначає річницю створення ЗСУ: онлайн-трансляціяВідео

19:28

Леся Нікітюк показала себе без білизни

19:27

Якщо завтра війнаПогляд

19:19

Ляшко сам себе вакцинувавВідео

19:00

МОЗ придбало вакцину від грипу для деяких громадян: хто отримає дозуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти