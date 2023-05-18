"Путін у відчаї розкриває карти": РФ почала застосовувати свою найкращу зброю – аналітик

Путін був змушений розкрити свої карти й атакувати Україну ракетами, якими РФ довго хвалилася. Але тепер Захід може навчитися ефективно протистояти такій зброї.

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Путін був змушений розкрити карти і застосувати свою найкращу зброю/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Країна-агресорка Росія почала використовувати свої передові ракети "Кинджал", намагаючись уразити територію України. Такі ракети в РФ називають гіперзвуковими, заявляючи, нібито максимальна швидкість ракети становить до 4080 м/c (14 688 км/год).

Проте останні події якраз вказують на те, що запас ракет у Росії вже закінчується. Також уже вичерпуються запаси 400 безпілотників, які країна-агресорка закупили в Ірану. Про це заявив британський військовий аналітик і віцемаршал авіації Шон Белл, повідомляє Sky News.

Також він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін був змушений "розкрити карти", натомість тепер західні держави можуть навчитися ефективно протистояти таким російським ракетам.

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"Це показує наявні можливості, але також вразливість та обмеженість. Західні країни тепер можуть скласти уявлення про можливості РФ і швидко розробити контртехнології", – зазначив аналітик.

Також він додав, що для Росії раніше такі ракети були своєрідним стримуючим фактором, але тільки до того моменту, як російські окупанти почали їх використовувати.

РФ вдарила по Україні ракетами "Кинджал"

Раніше повідомлялося, що підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося під час нічної атаки 4 травня, повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Після цього речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що поки що не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати змогу захистити українські території від балістичних ракет.

Також у ніч на 16 травня, коли країна-агресор Росія атакувала столицю України шістьма гіперзвуковими ракетами "Кинджал", американський зенітно-ракетний комплекс Patriot відбивав атаки в автоматичному режимі і збив усі шість "Кинджалів".

Дивіться відео, як політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман прокоментував ракетну атаку ЗС РФ по Україні на 9 травня і збиття ракети "Кинджал":

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