З'явилося відео порятунку українки, яка зробила смертельне селфі в Іспанії

Рятувальнику дістатися до дівчини заважали сильні хвилі / скріншот

Раніше 26-річна туристка з України впала у прірву, роблячи селфі на "балконі Середземномор'я" - популярної серед туристів пам'ятки в іспанському місті Бенідорм.

Інцидент стався 14 вересня. Туристка була на оглядовому майданчику і раптово зірвалася в море з висоти близько 30 метрів.

"Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої", - розповіли в МЗС.

За словами очевидців, дівчина піднялася на перила, але в якийсь момент втратила рівновагу, зірвалася і впала з обриву, вдарившись об каміння в море.

Тепер у Мережі з'явилося відео як рятувальники діставали дівчину з води.

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На кадрах видно, як рятувальник намагається крізь хвилі дістатися до дівчини. Однак йому важко це зробити через шторм. Тим часом дівчина без свідомості гойдається на воді.

На місце приїхали екстрені служби. Дівчина так і не прийшла в себе через серйозні травми при падінні.

Також відомо, що українку евакуювали в порт Бенідорм у тимчасовий намет і намагалися реанімувати. Потім вона потрапила до лікарні Аліканте, де і померла.

Разом з українкою весь цей час був її хлопець.

Нагадаємо, раніше в Київській області стався трагічний інцидент. 13-річний підліток забрався на залізничний міст в Ірпені, щоб зробити фото. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці.