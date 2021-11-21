Пластикові пакети в супермаркетах стануть платними: скільки доведеться вийняти з кишені

Пластикові пакети в супермаркетах стануть платними / УНІАН

В Україні планують на офіційному рівні встановити мінімальні ціни на пластикові пакети. Найменший пакетик без ручок коштуватиме щонайменше 2 грн. Маються на увазі пакети, які зараз можна безкоштовно взяти в овочевих відділах супермаркетів.

Норми прописані в проєкті постанови, яку скоро розгляне Кабінет Міністрів. Як повідомляє OBOZREVATEL, документ перебував у порядку засідання 17 листопада, але голосування відклали. Постанова необхідна для реалізації Закону про обмеження обігу пластикових пакетів, який у Верховній Раді схвалили в червні 2021 року.

Цей закон передбачає, що поширення пластикових пакетів в Україні можливе тільки на платній основі, а мінімальні роздрібні ціни встановлює Кабмін. У підсумку уряд визначив, що пакети не можуть продаватися дешевше, ніж:

за 2 грн/шт. - без ручок і бічних складок;

2,50 грн / шт. - без ручок з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3 грн / шт. - з ручками і бічними складками.

Кабмін визначив, що саме за такими цінами зараз і продаються пластикові пакети. Зрозуміло, мова йде про ті місця, де вони платні.

Мінімальні ціни планують запровадити з 10 грудня 2021 року, хоча закон почне діяти з січня 2022-го. Уточнюється, що норми стосуються пакетів у формі "рукава", з дном, відкритою горловиною і зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів.

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Крім того, до 1 січня 2023 року будуть дозволені надтонкі пластикові пакети розміром 225х345х450 мм – як "первинна упаковка". Вони призначені для упаковки свіжої риби, м'яса і продуктів з них, а також сипучих продуктів і льоду.

Тобто, якщо покупець купує оселедець або м'ясо, їх все ж упакують в пластиковий тонкий пакет, але до 2023 року повинна напрацюватися альтернатива. У перспективі ж українці повністю повинні перейти на сумки, паперові та біорозкладані пакети.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.