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Пік дефіциту в енергосистемі: в Укренерго розповіли, коли і до чого готуватись

Марія Николишин
29 травня 2024, 02:20
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В літній сезон падають спроможності гідрогенерації, яка є основним джерелом гнучкості енергосистеми і доступних резервів потужності, каже Грабчак.
Пік дефіциту в енергосистемі: в Укренерго розповіли, коли і до чого готуватись
Пік дефіциту в енергосистемі пік може припасти на липень / колаж: Главред, фото: pixabay

Протягом літа очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень, вважає начальник Департаменту балансової надійності оператора системи передачі "Укренерго" Роман Грабчак під час презентації дослідження аналітичного центру DiXi Group.

За його словами, конкретні оцінки щодо стану енергосистеми на цей сезон оператор не публікує з огляду на воєнний час, хоча передає Міністерству енергетики.

Водночас він припустив, що влітку дефіцит в енергосистемі спричинятиме сезонний приріст споживання.

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"Зараз ми, мабуть, вже пройшли той мінімум споживання, який можемо мати у себе в системі у весняно-літній період. Далі з розвитком високих температур споживання буде тільки рости – воно б росло, якби ми не були змушені його обмежувати", – сказав аналітик.

Він також пояснив, що в літній сезон падають спроможності гідрогенерації, яка є основним джерелом гнучкості енергосистеми і доступних резервів потужності. Це також збільшить дефіцит електроенергії.

"Що ми очікуємо таким чином? Що, мабуть, найважчим місяцем поки що вважається липень – це коли вже немає достатньо води (для гідрогенерації – ред.), і добре, якщо буде за середніми багаторічними показниками, але вже багато ремонтів і ще не встигли відновити достатньо обладнання теплових станцій, яке було пошкоджено останніми атаками ", – зауважив Грабчак.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після підвищення тарифів на світло, обмеження енергопостачання для українців можуть стати ще сильнішими. Найбільше їх відчують мешканці Києва, розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Крім того, відремонтувати пошкоджені об'єкти генерації світла в Україні швидко не вийде. Відновлення пошкодженої електрогенерації в Україні може зайняти до 10 місяців.

Наразі потепління значно зменшило потребу українців у електроенергії. Проте, повністю уникнути відключень поки не вдасться, завив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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