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"Окупанти знову будуть під Києвом": що вплине на такий перебіг війни - генерал

Марія Николишин
9 червня 2024, 02:00
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Якщо допомога й надалі продовжуватиме так повільно поступати в Україну, то немає гарантій, що Росія не захопить нові території, каже генерал.
Сьогодні головне - допомогти Україні вистояти та не втратити нові території / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Допомога від союзників надходить до України надто повільно. Про це заявив колишній директор Військової школи, професор військової стратегії Sciences Po та HEC генерал Вінсент Депорт, передає franceinfo.

Він зазначає, що на сьогодні головне - допомогти Україні вистояти та не втратити нові території.

"Необхідно узгодити терміни постачання, щоб не дати Росії виграти на полі бою", - сказав він.

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За словами генерала, якщо допомога й надалі продовжуватиме так повільно поступати в Україну, то немає гарантій, що Росія не захопить нові території. Україна та союзники мають виробити спільну стратегію оборони та дотримуватись її.

"Жоден серйозний військовий фахівець не може гарантувати, що в листопаді наступного року росіяни не будуть під Києвом… Захід постійно перебуває в реакції, а не в діях. Ми повинні перейти до стратегії. Надання зброї, розширення номенклатури озброєнь — це не стратегія", — наголошує Вінсент Депорт.

Він також підкреслює, що стратегія полягає в тому, щоб союзники визначили свої реальні можливості й, виходячи з цього, потрібно вибудовувати військові дії.

"Що можливо сьогодні, то це не мріяти про повернення втрачених земель, це неможливо негайно, але ми маємо забезпечити, щоб українська армія вистояла, а потім стала стримувальною силою, щоб показати президенту Путіну, що він може більше втратити, ніж отримати, продовжуючи свою агресію", — підсумував професор військової стратегії.

Що відомо про franceinfo?

France Info (стилізовано - franceinfo:) - французький громадський інформаційний телеканал, створений медіа-групами Radio France, France Tеlеvisions, France Media World і Національним інститутом аудіовізуальної інформації (INA). Розпочав мовлення 31 серпня 2016 року в застосунку і на сайті, а цифрове і кабельне мовлення почалося 1 вересня 2016 року, пише Вікіпедія.

Наступ РФ в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти активізували проведення наступальних дій в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Зокрема, ворог штурмує позиції український військових із застосуванням бронетехніки поблизу Андріївки та Кліщіївки.

В той же час, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви та перегруповуються, щоб поновити штурми Липців та Вовчанська.

Відомо і те, що російські війська найближчим часом, імовірно, підуть у новий наступ - на Сумському напрямку, щоб прорвати кордон та ще більше розтягнути лінію фронту.

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