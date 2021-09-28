На Кіровоградщині машиністи смажили яєчню на лопаті прямо в топці локомотива

На Кіровоградщині машиністи смажили яєчню на лопаті / скріншот з відео

В Кіровоградській області машиністи поїзда відзначилися посмажили собі яєчню прямо в топці локомотива. Відповідне відео було опубліковано безпосередньо на офіційній сторінці Гайворонської міської ради в Facebook.

Кадри виклали під хештегом #МандруйГайворонщиною, #МандруйКіровоградщиною. На них група машиністів паровоза смажить сало і яєчню на імпровізованій сковорідці (вона ж лопата).

Чоловіки спочатку обсмажили шматочки сала, які кілька разів перевернули, а потім додали туди десяток яєць і відправили лопату в грубку. Цілком ймовірно, таким чином машиністи поїзда готують собі обід далеко не в перший раз.

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Нагадаємо, раніше в місті Рожище Волинської області. Співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями і бетонною плитою залізничного переїзду.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою і врятували домашню тварину з пастки,