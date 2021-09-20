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"Обличчя було вже синє": нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації

20 сентября 2021, 22:01

Хлопець прищепився вакциною Pfizer минулого понеділка, 13 вересня.

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Нові деталі смерті 19-річного студента Володимира Сало / РБК-Україна

У Київській області помер 19-річний студент Володимир Сало, який зробив щеплення від коронавірусу. Йому стало погано через кілька годин після вакцини.

Як повідомляє ТСН, у нього віруюча мати, і вона забороняла йому вакцинуватися.

Жінка зізналася, що навіть не здогадувалася про те, що син пішов проти її волі і зробив щеплення від COVID-19.

"Ми всі категорично заборонили йому робити вакцинацію, ми люди віруючі", - заявила мати студента Галина Сало.

Хлопець прищепився вакциною Pfizer минулого понеділка, 13 вересня.

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Відразу ж після цього він подзвонив своєму старшому братові і про все розповів. А мати дізналася про це через кілька годин. Їй повідомив куратор з інституту, коли Володимиру стало погано.

Галина каже, що молилася за сина, але дива, на жаль, не сталося.

Ректор Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько розповіла, що все сталося дуже швидко. Коли їй повідомили, що студенту погано, то вона пішла до нього.

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"Стан, коли я зайшла, у нього було жахливим: обличчя практично було синє, були судоми, піна з рота, блювота. Це просто жахливо і це протягом 15 хвилин і все. Десь о 20:20 ми застали його в такому стані і о 20:35 вже пульс зник і дихання зникло. Паралельно з цим ми викликали швидку", - заявила Штанько.

Першу допомогу в гуртожитку хлопцеві надавали інститутський фельдшер і ректор. До приїзду "швидкої допомоги" він вже не дихав.

Що стало причиною смерті студента після вакцини

Студент прищепився в понеділок, 13 вересня, о 14:30. До вечора відчував себе добре, проблем зі здоров'ям не було. О 18: 30 він вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри.

Пізніше у Володимира піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зникли пульс і дихання.

Попередня довідка про причину смерті- "Серцево-легенева недостатність. Набряк легенів. Гостра коронарна недостатність".

Зазначимо, у липні у Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

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вакцина від коронавірусу
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