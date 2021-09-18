"Корона не пройде": у Херсоні чоловік у магазині натягнув на обличчя пакет замість маски

Пакет закривав ніс і рот чоловіка, а кріпився він за його вуха.
Один з відвідувачів супермаркету у Херсоні відзначився оригінальним рішенням у зв'язку з карантинними обмеженнями.
Чоловік вирішив не порушувати суворі правила, проте замість захисної маски на обличчя надів звичайний целофановий пакет, повідомляється в Telegram-каналі Х * Херсон.
Відзначимо, що незвичайний аксесуар повністю відповідав карантинним вимогам.
Звернемо увагу на те, що пакет закривав ніс і рот чоловіка, а кріпився він за краї його вух.
"Законодавець моди" насмішив покупців супермаркету. Після того, як чоловік розплатився, він вийшов з торгової точки. Ловіть лайфхак. Корона не пройде", - йдеться в підписі до опублікованого відео.
Читайте также"Я дітей помножу на нуль": у Києві неадекват обматюкав дівчинку в черзі, яка хотіла купити маску
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Дніпро в одному з супермаркетів стався конфлікт між покупцями.
Один чоловік зробив зауваження іншому за відсутність захисної медичної маски на обличчі (яку належить носити в рамках адаптивного карантину).
Далі-перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрілив у другого з пістолета марки "Флобер".