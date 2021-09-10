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Контрудар України та провокації на Донбасі: ЗСУ рішуче відреагують на навчання Захід-2021

10 вересня 2021, 17:33

Армія України очікує на провокації на всіх напрямках, особливо в зоні операції ООС на Донбасі, сказав Валерій Залужний.

ВСУ, маневри
Україна буде готова до відбиття загроз, пов'язаних з навчаннями Захід-2021, - Залужний / Штаб ООС

Росія і Білорусь проводять планові військові навчання Захід-2021,під час яких проводиться нарощування військ уздовж державного кордону України. Київ відстежує ситуацію і готується до адекватної реакції. Провокації очікуються на всіх напрямках, але в першу чергу в районі проведення ООС на Донбасі. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Залужний.

Як повідомляє Укрінформ, він розповів про те, що у зв'язку з навчаннями Захід-2021 біля кордонів України відбувається концентрація військ. Українська армія стежить за ситуацією і готується до реакції у разі провокацій.

"Російська Федерація і Республіка Білорусь проводять плановий захід, про який вони відкрито заявляли, і відповідно до їх задуму проведення навчань відбулося певне нарощування безпосередньо батальйонно-тактичних груп уздовж всього державного кордону, а також і на території Білорусі. Всі вони відслідковуються нами і ми відповідно готуємося на це адекватно реагувати", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.читайте такожНова бойова атака на Україну і контрудар ЗСУ: Арестович оголосив про військові сценарії Росії

Він також розповів про те, що очікуються провокації, причому "скрізь, і перш за все, в районі проведення Операції об'єднаних сил". Ситуація пов'язана з тим, що противник намагатиметься всіма способами продемонструвати свій вплив на ситуацію. Україна, у свою чергу, буде готова до відбиття загроз.

"Противник використовує будь-який привід, будь-який засіб для того, щоб показати свій вплив. Тому ми очікуємо скрізь і будемо готові до реагування, де це тільки можливо", - додав Залужний і уточнив, що охорона державних кордонів вже посилена.

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Крім того, Залужний заявив про спроби дискредитації українських навчань Об'єднані зусилля-2021, які відбудуться з 22 по 30 вересня в якості відповідного заходу на маневри Захід-2021. Однак підготовка триває і українська держава розраховує, що військові маневри пройдуть на якісному рівні.

"Поширюються фейки, маніпулюються різноманітні інформації, в тому числі, що стосується і неготовності військових і захворюваності на COVID-19. Я вас запевняю, що ми це все розуміємо, працюємо не тільки ми, а й інші зацікавлені органи виконавчої влади нашої держави, і намагаємося з цим боротися", - підкреслив Валерій Залужний.

Нагадаємо, раніше в Держприкордонслужбі оголосили про посиленні охорони ділянок кордонів з республікою Білорусь. Проводиться цілодобове патрулювання кордону із застосуванням авіації, катерів і спеціальних підрозділів. Україна побоюється провокацій і правопорушень.

Військові навчання Захід-2021 біля кордонів України

Військові маневри Росії та Білорусі Захід-2021 почалися у п'ятницю, 10 вересня. Учасники заходу планують задіяти до 200 000 осіб особового складу, приблизно 80 одиниць літаків, а також 760 одиниць бойової техніки. Маневри називають наймасштабнішими у Європі за 40 років. Вони триватимуть до 16 вересня.

За два дні до початку навчань стало відомо, що на військовий аеродром Барановичі у Білорусі були перекинуті винищувачі Су-30СМ, які задіять під час створення навчально-бойового центру спільної підготовки військ ВПС і бойових підрозділів ППО Росії та білоруської держави. Аеродром розташовано в 430 кілометрах від Києва.

Україна в контексті війни з Росією і складних політичних відносин з Білоруссю розглядає навчання Захід-2021 як потенційну загрозу національній безпеці країни.

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новини Росії військові навчання Генштаб ЗСУ новини України Валерій Залужний
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