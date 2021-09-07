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Карантин в Україні можуть посилити з 13 вересня: названо регіони, де ситуація з COVID найгірша

7 вересня 2021, 11:43
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Чернівецька, Львівська та Вінницька області можуть переміститися із "зеленої" зони одразу в "помаранчеву" або "червону". Але всій Україні локдаун не загрожує.

карантин
Карантин в Україні можуть посилити вже наступного тижня / Фото galka.if.ua

З 13 вересня вся Україна може переміститися із "зеленої" в "жовту" зону карантину. Не виключено, що в областях, в яких фіксуються найгірші показники із захворювання на коронавірус, карантин можуть посилити ще більше.

Як заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на погоджувальній раді 7 вересня, зараз найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в трьох областях. Зокрема, це Чернівецька, Львівська та Вінницька області - тут можуть посилити карантин до "помаранчевого" або "червоного" рівня.

"Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація в світі. Ми сильно забули про карантин... На сьогоднішній день країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані лише в тих областях, де є проблема (...) Поки що говорити про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано", - заявив Радуцький.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Головний санітарний лікар України заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту". "Червоні зони" карантину з'являться в Україні не раніше листопада.

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Доктор медичних наук Віктор Досенко розповів, що у разі запровадження локдауну не повинно бути привілеїв для вакцинованих громадян.

ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть оголосити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Пізніше влада Києва спростувала інформацію про локдаун у Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе лише в тому випадку, якщо місто увійде в "жовту" або "червону" зону карантину.

viber
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