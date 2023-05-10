Хотіли якнайшвидше повернутися додому: родичі розповіли подробиці загибелі саперів на Херсонщині

Сапери проводили розмінування Чорнобаївського аеропорту в Херсонській області та потрапили під обстріли окупаційних військ країни-агресора Росії.

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Олександр Ходаковський, Андрій Орлов та Ігор Соловйов зі своїми дружинами / Колаж: Главред, фото: Instagram

У Херсонській області 6 травня окупаційні війська агресора Росії обстріляли групу саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Загинули шість саперів: Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорілий, Микола Шолох, Роман Каленик.

Obozrevatel пише, що в суботу, 6 травня, сапери проводили розмінування Чорнобаївського аеропорту і потрапили під обстріл російських окупаційних сил. Спочатку ворожі війська скинули на людей вибухівку з безпілотника. Після детонації мін і вибуху, росіяни вдарили по ділянці артилерією.

Родичі загиблих розповіли подробиці біографії героїчно загиблих українських саперів.

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Журналісти пишуть, що напередодні сапери погано спали і хотіли скоріше повернутися додому.

Олександр Ходаковський був з Херсона і жив своєю роботою

У загиблого 38-річного водолаза-сапера Олександра Ходаковського залишилися дружина і дві дочки-близнюки, 11-річні Олександра і Анна.

Його дружина Еліна згадує, що 6 травня вона, як зазвичай, зателефонувала Олександру. На годиннику показувало 7:30. Чоловік вже був на роботі.

Олександр Ходаковський і його дружина Еліна / Instagram Еліни

"Я ще кажу йому: "Саша, чого ти так рано на роботі?" А він відповідає: "Ми тут вже всі зібралися. Чомусь сьогодні всім не спиться". О 13 годині я його набрала знову, але він не взяв слухавку. А о 15 годині мене немов підкинуло, я зрозуміла, що пройшло дві години, а він так і не перетелефонував, і навіть смайлик не надіслав. Він зазвичай намагався, щоб ми не хвилювалися, і якось давав про себе знати. За деякий час перетелефонувала Софія, дружина їхнього командира Ігоря Соловйова, і стала говорити, що трапилася біда", - розповіла Еліна.

Увечері їй подзвонив начальник чоловіка і розповів про трагедію. Російські війська обстріляли українських саперів з безпілотника. Після цього окупанти вдарили артилерією по ділянці. Тіла загиблих довго не могли забрати з місця через ворожий артилерійський обстріл.

У Олександра Ходаковського залишилися дві дочки / Facebook Херсонської обласної адміністрації

Олександр і Еліна познайомилися 13 років тому. Дівчина працювала офіціанткою в одному з кафе Херсона. Одного разу Олександр прийшов до закладу і за деякий час став заходити туди частіше.

"Вже за два тижні він зробив мені пропозицію. Звичайно, я відразу виходити заміж за нього не погодилася. Одружилися ми вже в 2017 році, тоді у нас вже були дві дочки-двійнята", - поділилася Еліна.

Олександр любив свою роботу і жив нею. Після вторгнення російських окупаційних військ і захоплення Херсона він вивіз свою сім'ю до безпечного місця, а сам вирішив продовжити роботу в іншому регіоні.

Олександр після захоплення Херсона перевіз сім'ю до безпечного місця, а сам переїхав працювати в інший регіон / Facebook Еліни Ходаковської

"У них були різні ситуації, але він ніколи мені не розповідав про них. Про те, що він поранений осколком в голову, я випадково дізналася тільки за два тижні, він нічого мені не повідомив. На всі мої вмовляння виїхати він відповідав, що не може, хто буде допомагати людям, якщо не він", - сказала Еліна.

Жінка працює вихователем-логопедом в дитячому садку і паралельно навчається на другому курсі педагогічного факультету в Херсонському держуніверситеті.

Ігор Соловйов служив у Криму до окупації півострова

Дружина загиблого 32-річного співробітника ДСНС Ігоря Соловйова написала пост під фотографією загиблих саперів в Instagram.

"Знаєте, хто вони? Вони ті, хто кожен день, ризикуючи собою, знищують ворожі снаряди. Кожен з них любив свою роботу. Вони ставили свою роботу на перше місце. Коли під час окупації вони вимушено залишили своє місто Херсон, вони вважали себе зрадниками. Хоча в той момент їх розшукували ці тварюки і це був єдиний шанс вижити.

Дружина Ігоря Соловйова опублікувала фото чоловіка з колегами по роботі / Instagram Софії Соловйової

Вони були учасниками АТО. Вони не боялися за себе, вони мріяли і робили все для нашого майбутнього. Вони любили те, що робили, і були найкращими у своїй професії. У кожного з них є сім'я, діти, але сьогодні восьмеро дітей стали сиротами, а шість молодих жінок – вдовами. У 28 років я вдова... Не хочу в це вірити", - написала жінка.

У Ігоря Соловйова залишилася маленька дочка / Instagram Софії Соловйової

У Ігоря залишилася 2-річна донька. Софія розповіла, що дівчинка дуже любить батька, весь час хотіла до тата і нікуди його не відпускала.

"Напередодні, 5 травня, дочка влаштувала навіть невелику істерику, весь час кричала "Тато, тато!". Ми з чоловіком зазвичай спілкувалися телефоном один раз на день, пізно ввечері, коли він повертався з роботи. Ми поки що живемо в іншому місті, а він був у Херсоні. Тут мені навіть довелося набрати його вдень, щоб заспокоїти дочку. Але все одно на душі було тривожно", - сказала Софія.

На другий день Софія вирушила з донькою на заняття і вирішила вдень зателефонувати чоловікові. Чоловік взяв трубку о 12:20. Сказав, що все гаразд, водночас у Херсоні у вихідні через сильні обстріли російських військ було оголошено комендантську годину. Але зв'язок працював. Ігор обіцяв зателефонувати після того, як звільниться. Це була остання розмова Ігоря та Софії.

Ігор Соловйов і його дружина Софія / Instagram Софії Соловйової

"А потім зателефонувала кума і повідомила, що був підрив і поки не відомо, хто вижив. У Ігоря в ДСНС працює молодший брат. Я стала телефонувати йому, він вже прибіг на місце події, сказав, що поки що не відомо, хто вижив. За деякий час він повідомив, що тіла неможливо впізнати, але у одного на руці є браслет, такий же, як я дарувала чоловікові, а в його кишені дзвонить мобільний телефон", – сказала Софія.

"Тіла з місця загибелі вдалося забрати о 19 годині. Тільки двоє людей з групи вижили, включаючи фельдшера, – вони опинилися по інший бік машини. Російський дрон прилетів цілеспрямовано вбити піротехніків. Він скинув боєприпас в гущу людей", – вважає Софія.

Ігор Соловйов керував групою саперів, він дуже пишався тим, що зберігав своїх людей цілими і неушкодженими.

Соловйов був керівником групи саперів, які загинули після російського ворожого обстрілу / Instagram Софії Соловйової

Сапером Ігор працював 14, 5 років. До 2014 року Соловйов служив у Керчі в Криму. Після окупації він залишив півострів. У 2022 році довелося тікати з Херсона, коли окупанти РФ захопили місто і шукали учасників АТО на Донбасі (сам Ігор теж був учасником війни на Донбасі).

Софія розповіла, що до них додому 4 рази приходили росіяни і шукали Ігоря. Певний час група саперів не працювала, бо вирішувалося питання, куди їх направити. Сапери дуже переживали і відчували себе мало не зрадниками.

Андрій Орлов розміновував Новобогданівку та Запорізьку область

Серед загиблих саперів і 40-річний Андрій Орлов. Друзі розповіли, що Андрій був дуже хорошим товаришем. У нього залишилися дружина Орися і 9-річний син Данило.

У Андрія Орлова залишився син / Facebook Андрія Орлова

Орлов багато років був сапером ДСНС. Його кума Оксана каже, що він часто розповідав, як вони проводили розмінування території після вибухів військових складів у Новобогданівці та Лозовій у 2005-2006 роках.

Андрій у 2015-му році був учасником АТО на Донбасі. На початку 2022 року повернувся до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Коли почалося вторгнення і росіяни зайшли до Херсона, вони встигли звідти евакуюватися. Загарбники розшукували всіх учасників АТО - на жаль, у Херсоні вистачало тих, хто здавав їм наших хлопців", - розповіла Оксана.

Андрій Орлов з дружиною Орисею / Facebook Орисі Орлової

Андрій та його товариші проводили розмінування Херсонської та Запорізької областей. Російські окупаційні війська особливо багато мін залишили у Високопіллі, де були запеклі бої. Там досі відбуваються випадки вибухів мін.

Андрій у вільний час любив ходити на риболовлю з друзями.

"Його багато хто знав у місті та області. Він був дуже добрий, чуйний, нікому не відмовляв у допомозі. Абсолютно безкорисливий. Того дня він розмовляв з дружиною по телефону, з моїм чоловіком, зі знайомою. Казав, що постараються роботу закінчити раніше. Це було приблизно о 13 годині, а о 16 їх вже не стало", - сказала кума загиблого Оксана.

Шість саперів загинули у Херсонській області / Facebook Херсонської обласної адміністрації

Точна дата похорону загиблих українських рятувальників поки що невідома. Повинні провести експертизу ДНК і після цього тіла передадуть рідним.