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Експерт розповів, коли українцям чекати на паливний колапс

Марія Николишин
14 травня 2024, 17:26оновлено 14 травня, 18:00
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У ТЦК наразі спостерігаються величезні черги, через які багато водіїв не можуть вчасно оновити свої дані, зауважив Дмитро Леушкін.

Експерт розповів, коли українцям чекати на паливний колапс
На українців може чекати паливна криза / колаж: Главред, фото: pixabay

Після 18 травня, коли у силу вступить мобілізаційний закон, за кордон не зможуть виїхати водії вантажівок, що перевозять пальне та інші товари, через не оновлені дані у ТЦК. Про це заявив засновник логістичної групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін в ефірі "Київ24".

"З 18 травня за кордон перестануть випускати вантажівки з водіями, які не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК і ВЛК. Якщо це трапиться, то у нас буде паливна криза", – заявив він.

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За словами Леушкіна, такий розвиток подій може стосуватися не лише паливно-мастильних матеріалів, а й ліків та інших імпортних товарів.

"Ви ж розумієте, що ми це імпортуємо, і якщо тільки 5% вантажівок залишиться на рейсі, то це колапс. Ажіотаж і ціни злетять миттєво", – сказав експерт.

Він також пояснив, що у ТЦК наразі спостерігаються величезні черги, через які багато водіїв не можуть вчасно оновити свої дані. До того ж, крім черг до ТЦК, необхідно пройти ВЛК і, як зазначив експерт, немає жодних гарантій, що всім водіям підтвердять бронь.

Деталі закону про мобілізацію:

Інфографіка закону про мобілізацію
Інфографіка закону про мобілізацію / фото: Главред

За словами Леушкіна, наразі запаси палива на АЗС розраховані на два тижні.

"Два тижні – це запаси тільки на АЗС. Ніхто зараз не накопичує пальне на нафтобазах, ви розумієте, чому, тільки на АЗС. А будь-яка АЗС – це запаси в резервуарі на два тижні", – підсумував він.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Ситуація із паливом зараз - останні новини

Нагадаємо, за даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", в Україні зросли ціни на бензин та дизельне пальне. Лише за березень 2024 року вартість пального зросла на понад 4%.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн також прогнозує нове зростання цін на паливо в Україні.

В той же час, працівники ТЦК нібито знімають водіїв міжнародних перевезень після повернення в Україну і відправляють у військкомати, повідомляє Асоціація міжнародних автоперевізників.

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