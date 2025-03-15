Коли в Україну повернеться весняне тепло: синоптикиня назвала точну дату

Увесь наступний робочий тиждень в Україні буде ще холодним.

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Прогноз погоди на16 березня / фото: УНІАН

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Коли в Україні потепліє

Якою буде погода 16 березня

В Україну прийшло похолодання, яке подекуди супроводжується мокрим снігом та низькими температурами. Однак незабаром весняне тепло знову повернеться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, увесь наступний робочий тиждень в Україні також буде холодним, "із "мінусами" вночі та невеликими "плюсами" в денні години".

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Водночас на півдні та південному сході 16 березня триматиметься ще тепла погода, очікується +15...+22 °С.

"У центрі вже явно холодніша погода, +5...+9 °С, проте на Дніпропетровщині та Полтавщині завтра ще побудуть +9...+13 °С", - повідомила Діденко.

А в західних та північних областях протягом дня неділі очікується +3...+7 °С.

Також у неділю, 16 березня, на півдні, сході та у центральних областях очікуються дощі або ж навіть мокрий сніг.

У Києві в неділю дощ із мокрим снігом можливий вночі. Синоптикиня додає, що у столиці стовпчики термометра опустяться до 0 °С вночі, а вдень очікується +3...+5 °С

Потеплішає в Україні, за її даними, не раніше наступних вихідних, приблизно з 20 березня.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження 17 березня у Закарпатській та Івано-Франківській областях. Там попередили про 3 рівень небезпечності через загрозу сходження снігових лавин.

Раніше Діденко повідомляла, уже на вихідних варто чекати на зміну погоди. Україну накриє нова свіжа повітряна маса арктичного походження. Через це очікується суттєве похолодання.

Нещодавно Главред з посиланням на синоптика Володимира Деркача писав, що у перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла. Водночас друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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