Дружина Усика назвала кримчан боягузами за їх мовчання і страх перед Путіним

Катерина Хмелевська висміяла боягузтво кримчан / instagram.com/usykkate1

Катерина Хмелевська, дружина українського боксера Олександра Усика записала емоційне звернення до своїх земляків-кримчан.

Хелевська народилася і довгий час жила в Сімферополі, але в 2014 році перебралася в сім'єю до Києва.

Зараз вона з дітьми в Ворзелі, Київська область. У чергову безсонну ніч дружина Усика вирішила записати звернення кримчанам, яких називає боягузами.

"Доброї ночі! Ми не спимо вже тиждень. Вартуємо наш будинок, щоб його не знесли [неценз.] зовсім російські наші брати, які дуже сильно про нас "піклуються" і нам "допомагають". Ще раз хочу подякувати Криму за те, що ви нас [нецензур.] не підтримуєте. Я сподіваюся, що до завтра нас не знесуть [нецензур.] зовсім, і наша українська кров не буде на всіх ваших руках . Таких [неценз.] боягузів у світі немає, як ви. Ви мені все пишете в телефон, в сторіс, в приховані, просите, щоб я не виставляла, як ви за нас переживаєте. [неценз.] Нічого ви не переживаєте", - засудила за страх публічно виступити проти Путіна Хмелевська.

Також вона підкреслила - гріх, який взяли на душу російські загарбники, їм нічим вже не відмити: "Я, звичайно, не хочу матюкатися. Не хочу лаятися, тому що я розумію, що я віруюча людина, і мені не можна цього просто робити. Але нічого. Якщо ми залишимося живі, та й Бог, я сходжу до церкви і сповідаюся. А ось вам вже не відмитися ніколи в житті. НІ-КО-ЛИ. Так що, хлопці, спокійної вам ночі. А я не знаю, коли у нас будуть спокійні ночі, якщо ви не зупините це. Або хоча б нам не допоможете".

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