"Все змінилося": Брежнєва зважилася на зізнання на тлі чуток про розлучення з Меладзе

Віра Брежнєва, Костянтин Меадзе / instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка покинула Росію і допомагає українським біженцям, поділилася одкровенням з шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram 40-річна артистка розповіла, як змінилося її життя за останні місяці.

"Я задумалася, чи є у мене взагалі мої фото. Нинішньої мене. Зайшла в альбом, є все: звіти, скріншоти, чоловік, діти, собака, мама, сім'я, фото природи. Мене немає. За липень я знайшла два фото. Все змінилося навколо мене, продовжує змінюватися всередині. Незвично на себе дивитися. Тому, що все звичне залишилося в минулому", - зізналася співачка.

Віра Брежнєва / скріншот

Чоловік Брежнєвої Костянтин Меладзе також покинув Росію, але в мережі почали розповзатися чутки про їх розлучення. Співачка поскаржилася на глобальні зміни в близькому оточенні. Вона зазначила, що намагається зберігати любов, незважаючи на біль.

"Всі ми зараз проходимо складний період. Він не може бути без трансформацій. Цей перехід кожному дається по-різному. У моєму близькому оточенні змінюються всі. Разом і окремо. І змінюємося ми постійно. Навіть зараз я вже не та, що була всього два місяці тому. Така кількість болю не може не змінити людину. Але я намагаюся дбайливо, ніжно і трепетно оберігати любов, яка є всередині мене. Любов, добро і світло", - додала співачка.

Віра Брежнєва / скріншот

Нагадаємо, раніше у Росії повідомили про розставання зіркової пари Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе.

За словами блогера, яка й озвучила цю інформацію, якийсь наближений до сім'ї чоловік повідомив, що проблеми в сім'ї були давно і ось пара прийняла рішення розлучитися. Також стало відомо, що пара ніяк не коментує свої стосунки.

Пізніше колишня дружина Меладзе Яна Сум розповіла правду про" розлучення " Брежнєвої.

"Я не знаю, як у них було раніше, як стало зараз. Але за моїми спостереженнями, у них все в порядку", - заявила екс-дружина Меладзе.

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