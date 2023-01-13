Вперше на українському телебаченні: дружина Арестовича у Сніданку з 1+1 дала інтверв'ю про чоловіка

Анастасія Арестович, дружина радника Офісу Президента, розповіла, як це - жити із всеукраїнським крашем.

Олексій Арестовч з дружиною Анастасією / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 1+1 Україна продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори для кожного українця та відтепер виходить щодня з 7:00 до 11:00.

Сьогодні до студії Сніданку з 1+1 завітала дружина радника Офісу Президента Анастасія Арестович. Незважаючи на те, що ім’я дружини Олексія Арестовича знаходиться у топі запитів українського Google, інформації про Анастасію дуже мало. До початку повномасштабного вторгнення вона була непублічною персоною, а сьогодні вперше дала велике інтерв’ю українському телеканалу. Сніданок з 1+1 розповів, що Анастасія – корінна киянка, закінчила Університет економіки і права за фахом Управління проєктами, захоплюється психологією, у 2014 році разом із подругою навідалась до авторської школи Олексія Арестовича, а 2015 року – одружилась із ним. Разом із Олексієм вони разом уже 8 років і виховують 6-річного сина Олександра.

У чому родина Арестовичів шукає розраду під час війни, як зустріли повномасштабне вторгнення, як Анастасія ставиться до популярності свого чоловіка та хто більше часу приділяє вихованню сина – Сніданок з 1+1 розпитав гостю у прямому ефірі.

Анастасія Арестович у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

"Ще до початку повномасштабного вторгнення ми з Олексієм домовлялись: якщо щось станеться, ми залишимось у Києві. Я взагалі не планувала виїжджати, проте і не розраховувала на такі масштаби вторгнення. В обід 24 лютого за 15 хвилин я зібрала речі, швидко кинула у машину, вдягнула сина і ми поїхали, - пригадує Анастасія. - Сину я одразу сказала, що почалась війна. Спочатку в силу віку він не дуже цікавився ситуацією, а зараз ми розмовляємо, якщо Олександр ініціює ці питання. Взагалі ми намагаємо вберегти його дитинство від війни, але все одно перед сном син іноді каже: "Мама, я хочу, щоб війна скінчилась".

На питання, що змінилось у житті від 24 лютого, Анастасія розповіла, що тепер більше часу витрачає на організацію особистої безпеки та має обмеження на пересування. Але попри все, родина намагається вести таке саме життя, як до початку повномасштабного вторгнення.

"Коли мені почали писати, що Олексій - краш, я вперше загуглила це слово, - коментує популярність чоловіка Анастасія. – Але він і до того був популярним, отже я не можу сказати, що зміни були раптовими. Дуже багато гумору було довкола цього, усіляких відео, тому мені дуже подобалось".

Анастасія Арестович у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Анастасія розповіла, що наразі опікується організаційними питаннями у ком’юніті, учасники якого цікавляться психологією та саморозвитком, а у якості хобі системно займається вокалом. Традиційний день дружини радника Офісу Президента складається із поточних справ, спорту та жіночих ритуалів, таких як візит до косметолога. Готує родині Анастасія тільки сніданки, а улюбленою стравою свого чоловіка називає вівсяну кашу. Родина Арестовичів дотримується здорового способу харчування, займається спортом, не вживає молочних продуктів та солодощів.

На питання, чи готова Анастасія бути першою леді у разі балотування чоловіка на пост Президента, вона відповіла: "Публічність дається мені нелегко. Але Олексій мені іноді каже: "Готуйся". Від такої перспективи трохи присутній дискомфорт. Для мене звичне більш камерне життя".

Окрім того, Анастасія зізналась, що приводів для ревнощів Олексій їй не дає: "Коли ми познайомились, Олексій уже був зайнятою людиною, але все одно знаходив час на мене. Зараз ми також нечасто бачимось протягом дня, ми самодостатні люди. Вихованню сина більше часу приділяю все-таки мабуть я".

Нагадаємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 7:00 до 11:00 на телеканалі 1+1 Україна та ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.