УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Вперше на українському телебаченні: дружина Арестовича у Сніданку з 1+1 дала інтверв'ю про чоловіка

13 січня 2023, 15:47
Анастасія Арестович, дружина радника Офісу Президента, розповіла, як це - жити із всеукраїнським крашем.
Олексій Арестовч з дружиною Анастасією
Олексій Арестовч з дружиною Анастасією / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалів ТЕТ та 1+1 Україна продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей. У такий важливий для країни час проєкт залишається точкою опори для кожного українця та відтепер виходить щодня з 7:00 до 11:00.

Сьогодні до студії Сніданку з 1+1 завітала дружина радника Офісу Президента Анастасія Арестович. Незважаючи на те, що ім’я дружини Олексія Арестовича знаходиться у топі запитів українського Google, інформації про Анастасію дуже мало. До початку повномасштабного вторгнення вона була непублічною персоною, а сьогодні вперше дала велике інтерв’ю українському телеканалу. Сніданок з 1+1 розповів, що Анастасія – корінна киянка, закінчила Університет економіки і права за фахом Управління проєктами, захоплюється психологією, у 2014 році разом із подругою навідалась до авторської школи Олексія Арестовича, а 2015 року – одружилась із ним. Разом із Олексієм вони разом уже 8 років і виховують 6-річного сина Олександра.

У чому родина Арестовичів шукає розраду під час війни, як зустріли повномасштабне вторгнення, як Анастасія ставиться до популярності свого чоловіка та хто більше часу приділяє вихованню сина – Сніданок з 1+1 розпитав гостю у прямому ефірі.

Анастасія Арестович у студії Сніданку з 1+1
Анастасія Арестович у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

"Ще до початку повномасштабного вторгнення ми з Олексієм домовлялись: якщо щось станеться, ми залишимось у Києві. Я взагалі не планувала виїжджати, проте і не розраховувала на такі масштаби вторгнення. В обід 24 лютого за 15 хвилин я зібрала речі, швидко кинула у машину, вдягнула сина і ми поїхали, - пригадує Анастасія. - Сину я одразу сказала, що почалась війна. Спочатку в силу віку він не дуже цікавився ситуацією, а зараз ми розмовляємо, якщо Олександр ініціює ці питання. Взагалі ми намагаємо вберегти його дитинство від війни, але все одно перед сном син іноді каже: "Мама, я хочу, щоб війна скінчилась".

На питання, що змінилось у житті від 24 лютого, Анастасія розповіла, що тепер більше часу витрачає на організацію особистої безпеки та має обмеження на пересування. Але попри все, родина намагається вести таке саме життя, як до початку повномасштабного вторгнення.

"Коли мені почали писати, що Олексій - краш, я вперше загуглила це слово, - коментує популярність чоловіка Анастасія. – Але він і до того був популярним, отже я не можу сказати, що зміни були раптовими. Дуже багато гумору було довкола цього, усіляких відео, тому мені дуже подобалось".

Анастасія Арестович у студії Сніданку з 1+1
Анастасія Арестович у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Анастасія розповіла, що наразі опікується організаційними питаннями у ком’юніті, учасники якого цікавляться психологією та саморозвитком, а у якості хобі системно займається вокалом. Традиційний день дружини радника Офісу Президента складається із поточних справ, спорту та жіночих ритуалів, таких як візит до косметолога. Готує родині Анастасія тільки сніданки, а улюбленою стравою свого чоловіка називає вівсяну кашу. Родина Арестовичів дотримується здорового способу харчування, займається спортом, не вживає молочних продуктів та солодощів.

На питання, чи готова Анастасія бути першою леді у разі балотування чоловіка на пост Президента, вона відповіла: "Публічність дається мені нелегко. Але Олексій мені іноді каже: "Готуйся". Від такої перспективи трохи присутній дискомфорт. Для мене звичне більш камерне життя".

Окрім того, Анастасія зізналась, що приводів для ревнощів Олексій їй не дає: "Коли ми познайомились, Олексій уже був зайнятою людиною, але все одно знаходив час на мене. Зараз ми також нечасто бачимось протягом дня, ми самодостатні люди. Вихованню сина більше часу приділяю все-таки мабуть я".

Нагадаємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 7:00 до 11:00 на телеканалі 1+1 Україна та ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

шоу-бізнес Сніданок з 1+1 Олексій Арестович новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:08

"Суровікін вже ніхто і звати його ніяк": Жданов розповів про наслідки рокіровок в Генштабі РФ

17:01

Чому паркан з ромбиками був гордістю СРСР, а його творець втік до США

16:42

Жодна зі сторін не контролює Соледар - Єрмак

16:34

У Росії грандіозний скандал: Пригожин влаштував публічну істерику і накинувся на російську арміюВідео

16:23

Українцям будуть менше відключати світло: експерт назвав важливу умовуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:18

Принц на білому коні або Жах, що летить на крилах ночі: ТОП-5 чоловічих імен, які відлякують жінок

16:17

Інвалідність і хрест на кар'єрі: Волочкова ризикує більше ніколи не сісти на шпагатВідео

16:16

"Вова мене вб'є!": Даша Кацуріна розповіла, про що Дантес спілкується з її 6-річною донькоюВідео

15:52

3 речі, які треба зробити всім в день Василя: прикмети 14 січня, щоб залучити великий успіхВідео

Реклама
15:47

Вперше на українському телебаченні: дружина Арестовича у Сніданку з 1+1 дала інтверв'ю про чоловікаВідео

15:25

"Допоможуть лишатися непомітними", - волонтери передали воїнам-спецпризначенцям спецодяг з Німеччини

15:21

Ізраїль дасть Україні технології оповіщення про загрози ракет і дронів - посол

15:19

Експерти розповіли про відшкодування за зруйноване житло: держава самостійно квартири не будуватиме

15:05

Неможливо смачний торт без випічки з 3 інгредієнтів: бомбезний рецептВідео

15:01

Репер Каньє Вест таємно знову одружився - ЗМІВідео

14:53

Тіло російського фігуриста почало синіти: що відомоВідео

14:45

Стискав кулаки та хапався за руку: дивна поведінка Путіна може говорити про його хвороби - ЗМІВідео

14:41

Катя або Саша: Холостяк порівняв дівчат з яхтами і пояснив свій вибірВідео

14:23

"Мерзоти заздрісні": жирний зрадник Джиган обматюкав усіх, хто вважає його повнимВідео

14:12

"Переговори з РФ - пастка для України": Росія не прагне миру, їй потрібна пауза - КулебаВідео

Реклама
14:08

Танки, санкції та трибунал: Зеленський назвав "формулу перемоги" над РФВідео

14:03

Україна де-факто стала членом НАТО - Резніков

13:47

Чому не можна сушити одяг на батареї: більшість людей про це не здогадуються

13:45

Можуть стати мільйонерками: жіночі імена, які допомагають досягти шаленого успіху в кар'єріВідео

13:45

Обрізання Господнє - історія свята, заборони і традиції

13:43

Зірка Жіночого кварталу блиснула пружними стегнами в чорній міні-сукні

13:37

У Міноборони пояснили, про що говорить путінська рокіровка Герасимова на Суровікіна

13:20

У ЗСУ спростували заяву Міноборони РФ про "захоплення" Соледара

13:20

Принесуть в дім щастя і багатство: тексти найщедріших посівалок

13:06

Ворожіння на Старий Новий Рік 2023: як залучити в своє життя любов

13:05

Як можна перевірити вершкове масло на якість: п'ять простих способівВідео

13:02

РФ може перейти в наступ навесні: Резніков назвав ймовірні напрямкиВідео

12:47

Українцям перерахували тариф на доставку газу: хто платитиме з січня вдвічі більшеВідео

12:27

Резніков сказав, скільки військових щоденно втрачають Україна і РФ у війніВідео

12:25

"Ні про яке оточення мови немає": полковник РФ спростував заяви пропагандистів щодо БахмутаВідео

12:05

Розкрито найкращу пораду, яку королева Єлизавета II дала Кейт Міддлтон після її конфузу

11:50

Потужний вибух і детонація: на базі РФ в Бєлгородській області знищено танк Т-72Відео

11:40

"Турбіна, як 2 морських контейнери": Київ не замерзне у разі блекауту завдяки новим установкам – експертВідео

11:20

Путін у катастрофічній ситуації та не знає, кому довірити керувати війною - ЗМІ

11:19

Навіщо заливати в унітаз борну кислоту на ніч: вранці ви його просто не впізнаєте

Реклама
10:57

"Окупанти зарилися, як під час В’єтнамської війни": Гайдай розповів про важкі бої біля КремінноїВідео

10:57

Блекаут не світить: РФ не зможе "вимкнути" енергосистему України – експертВідео

10:37

Українка в неймовірному костюмі феєрично з'явилася на "Міс Всесвіт"Відео

10:31

Путін намагається створити двомільйонну армію - ГУР

10:30

РФ готує новий ракетний удар по Україні: куди можуть цілитися окупантиВідео

10:30

Водохресний святвечір 2023: коли святкують, прикмети, традиції і заборони

10:18

Свято Маланки в Україні: що потрібно зробити в цей особливий день

10:06

У РФ знову клянчать переговори з Україною: озвучили нові "хотілки"Відео

09:53

Не зупинить наступ українців: у Держдепі оцінили просування РФ на ДонбасіВідео

09:50

"Час підрізати Пригожину крила": ЗМІ розкрили таємний план Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти