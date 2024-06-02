Під час страшної пожежі загинула відома українська ведуча

Близько години пожежники боролися з вогнем, який забрав життя Любові Янас.

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Померла Любов Янас - Любов Янас загинула під час пожежі / колаж: Главред, фото: pexels.com, Facebook Любові Янас

У віці 63 років у Львові загинула відома українська ведуча і театрознавець Любов Янас. Трагедія сталася в п'ятницю, 31 травня - у квартирі покійної сталася пожежа, причини якої поки що невідомі.

Олег Климович, директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді, повідомив про смерть Янас на своїй сторінці у Facebook: "Трагічна звістка! На 63 році життя під час пожежі загинула відома тележурналістка та редактор Львівського телебачення Любов Янас. Вічна памʼять!"

За даними Львівського ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку надійшло о 20:51 31 травня. По прибуттю вогнеборці через сильне задимлення евакуювали з будівлі частину мешканців.

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О 21:25 пожежу було локалізовано, о 21:58 її повністю ліквідували. У згорілій квартирі було виявлено тіло власниці житла. Нею виявилася Любов Янас.

Місце пожежі, в якій загинула Любов Янас / facebook.com/LVIVDSNS

Місце пожежі, в якій загинула Любов Янас / facebook.com/LVIVDSNS

Як поводитися під час пожежі у приміщенні? Якщо пожежа застала вас у приміщенні, то, згідно із порадами ДСНС України, потрібно діяти наступним чином: зорієнтуватися щодо наявної небезпеки і напрямку її знаходження; якщо ви прокинулися від шуму пожежі й запаху диму, не можна сідати у ліжку – одразу скотіться з нього на підлогу;

повзіть по підлозі до дверей, але не відчиняйте їх одразу, щоб пожежа не посилилася від великого притоку повітря ззовні;

перед тим, як відчиняти двері, доторкніться до них тильною стороною долоні: якщо вони гарячі, то відчиняти їх не можна, адже дим і полум’я не дадуть вам вийти, якщо не гарячі – відчиняйте і швидко виходьте;

якщо ви вийшли через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;

якщо ви не можете вийти з приміщення, бо за дверима полум’я і дим, то щільно зачиніть двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, після цього поповзом повертайтеся у глибину приміщення, вживаючи заходів щодо порятунку;

під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;

виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону – туди, звідки дме вітер;

якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а скористуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. Із повним переліком правил поведінки під час пожежі у приміщенні можна ознайомитися на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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