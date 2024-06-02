Під час страшної пожежі загинула відома українська ведуча

У віці 63 років у Львові загинула відома українська ведуча і театрознавець Любов Янас. Трагедія сталася в п'ятницю, 31 травня - у квартирі покійної сталася пожежа, причини якої поки що невідомі.
Олег Климович, директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді, повідомив про смерть Янас на своїй сторінці у Facebook: "Трагічна звістка! На 63 році життя під час пожежі загинула відома тележурналістка та редактор Львівського телебачення Любов Янас. Вічна памʼять!"
За даними Львівського ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку надійшло о 20:51 31 травня. По прибуттю вогнеборці через сильне задимлення евакуювали з будівлі частину мешканців.
О 21:25 пожежу було локалізовано, о 21:58 її повністю ліквідували. У згорілій квартирі було виявлено тіло власниці житла. Нею виявилася Любов Янас.
Як поводитися під час пожежі у приміщенні?
Якщо пожежа застала вас у приміщенні, то, згідно із порадами ДСНС України, потрібно діяти наступним чином:
зорієнтуватися щодо наявної небезпеки і напрямку її знаходження;
- якщо ви прокинулися від шуму пожежі й запаху диму, не можна сідати у ліжку – одразу скотіться з нього на підлогу;
- повзіть по підлозі до дверей, але не відчиняйте їх одразу, щоб пожежа не посилилася від великого притоку повітря ззовні;
- перед тим, як відчиняти двері, доторкніться до них тильною стороною долоні: якщо вони гарячі, то відчиняти їх не можна, адже дим і полум’я не дадуть вам вийти, якщо не гарячі – відчиняйте і швидко виходьте;
- якщо ви вийшли через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;
- якщо ви не можете вийти з приміщення, бо за дверима полум’я і дим, то щільно зачиніть двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, після цього поповзом повертайтеся у глибину приміщення, вживаючи заходів щодо порятунку;
- під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;
- виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону – туди, звідки дме вітер;
- якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а скористуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.
Із повним переліком правил поведінки під час пожежі у приміщенні можна ознайомитися на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Останні зіркові новини:
Раніше від раку померла фіналістка конкурсу "Міс Світу-2005" Діведжі Сміт Дхіведжа. На початку року вона дізналася, що лікування припинило давати результат, і очікувала кінця в компанії чоловіка і маленької доньки.
Також літератор, публіцист, культурний і громадський діяч Віталій Капранов оприлюднив висновок лікарів щодо причин смерті його брата-близнюка і соратника Дмитра.
Читайте також:
- Помер зірка "Титаніка" і "Володаря перснів" Бернард Гілл
- Помер легендарний український актор Богдан Козак
- Помер популярний радянський актор
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред