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Віталія Козловського складно впізнати - співак кардинально змінив імідж

23 грудня 2021, 16:27

Таким артиста фанати ще не бачили.

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Віталій Козловський змінив свій фірмовий стиль / instagram.com/vkozlovskiy

Творчий шлях і популярність Віталія Козловського, як музиканта, розпочалася з Караоке на Майдані та проєкту Шанс у 2003 році.

Творча діяльність артиста триває майже 20 років, і за цей час він створив собі певний, дуже впізнаваний імідж важливою частиною якого були вуса і легка неголеність на обличчі.

Звичайно, за такий довгий час борода актора зазнала безліч перетворень - різна довжина, форма, і навіть колір.

Але сьогодні, вперше за багато років, Віталій Козловський показав своє обличчя абсолютно без бороди. 36-річний співак моментально помолодшав на два десятки років, і абсолютно змінився.

Така різка зміна іміджу привела здивувала людей, які знають артиста багато років. Наприклад, ведуча Нашого Радіо розглядала Козловського близько семи хвилин, щоб зрозуміти, хто ж перед нею, а Оля Цибульська, партнерка співака по шоу на каналі М1, і зовсім оголосила його в розшук.

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Віталій Козловський без бороди виглядає, як хлопчисько / instagram.com/vkozlovskiy

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Раніше зміною іміджу здивувала фанатів співачка Надя Дорофєєва.

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