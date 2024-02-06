У РФ раптово помер популярний актор багатьох серіалів

У Росії помер ще один актор, зірка серіалів - Олександр Симонець.
За інформацією російського пропагандистського ресурсу Стархіт, трагічну новину повідомили колеги актора.
Стало відомо, що в актора стався гострий напад серцевої недостатності. Він помер у Благовєщенську.
"У нас горе. З великим сумом повідомляємо, що сьогодні, 6 лютого, раптово помер артист Амурського обласного театру драми Олександр Симонець. Олександр Павлович народився 1962 року в Благовєщенську. Провідний майстер сцени, він усе своє життя присвятив мистецтву кіно і театру: 1982 року закінчив Циркове училище (курс Михайла Румянцева) у Москві, 1984 року - Вище театральне училище ім. Щукіна (майстерня М. Тер-Захарової)", - розповіли колеги 61-річного Симонця.
На рахунку в актора близько 16 робіт у кіно. Зокрема це ролі в таких проєктах, як "Дружна сімейка", "Повернення Мухтара", "Глухар", "Кодекс честі" та інших.
Нагадаємо, раніше у віці 72 років помер відомий російський рок-музикант Юрій Ільченко. За інформацією пропагандистських ЗМІ, першим про смерть рок-музиканта розповів журналіст Владислав Бачуров. Він повідомив, що Юрію Ільченку було 72 роки. Чи хворів останнім часом артист, не повідомляється.
Раніше російського актора кіно і серіалів Олексія Сдобнова виявили мертвим у власній машині. Про це повідомила його продюсерка і кастинг-директорка Наталія Бочарова.
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