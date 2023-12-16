Помер зірка легендарної рок-групи AC/DC

Після того, як барабанщик був звільнений, йому довго не могли знайти заміну.

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Він був першим барабанщиком групи / Колаж Главред, фото Page Six

У 77 років помер перший барабанщик рок-групи AC/DC Колін Берджесс.

За інформацією видання Page Six, музикант помер з невідомих причин.

"Дуже сумно чути про смерть коліна Берджесса", - оголосила Австралійська рок-група через Instagram у суботу.

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"Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, спочивай з миром, Колін", - написали вони.

Берджесс приєднався до групи в 1973 році разом з іншими членами-засновниками: співаком Дейвом Евансом, басистом Ларрі Ван Крідтом, а також гітаристами Ангусом і Малкольмом Янгамі.

Колишній учасник групи Дейв Еванс розповів Metal Voice, що Берджесс був звільнений в 1974 році за те, що під час гри на сцені він опинився під впливом невідомого наркотику.

Розлучившись зі своїм першим барабанщиком, AC/DC протягом багатьох років кидалися між кількома недовговічними замінами під час свого успіху.

Однак музикант Філ Радд врешті-решт протримався найдовше, приєднавшись до рок-групи в 1975 році і час від часу граючи з групою до сьогодні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Бразильський госпел-співак Педро Енріке помер після того, як знепритомнів на сцені під час виступу в середу.

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