Помер зірка легендарної рок-групи AC/DC

У 77 років помер перший барабанщик рок-групи AC/DC Колін Берджесс.
За інформацією видання Page Six, музикант помер з невідомих причин.
"Дуже сумно чути про смерть коліна Берджесса", - оголосила Австралійська рок-група через Instagram у суботу.
"Він був нашим першим барабанщиком і дуже шанованим музикантом. Щасливі спогади, спочивай з миром, Колін", - написали вони.
Берджесс приєднався до групи в 1973 році разом з іншими членами-засновниками: співаком Дейвом Евансом, басистом Ларрі Ван Крідтом, а також гітаристами Ангусом і Малкольмом Янгамі.
Колишній учасник групи Дейв Еванс розповів Metal Voice, що Берджесс був звільнений в 1974 році за те, що під час гри на сцені він опинився під впливом невідомого наркотику.
Розлучившись зі своїм першим барабанщиком, AC/DC протягом багатьох років кидалися між кількома недовговічними замінами під час свого успіху.
Однак музикант Філ Радд врешті-решт протримався найдовше, приєднавшись до рок-групи в 1975 році і час від часу граючи з групою до сьогодні.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Бразильський госпел-співак Педро Енріке помер після того, як знепритомнів на сцені під час виступу в середу.
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