Помер зірка фільму "Врятувати рядового Райана"

На 61 році життя помер відомий голлівудський актор, зірка фільму "Врятувати рядового Райана", тому Сайзмор.
За інформацією видання Page Six, напередодні у актора діагностували аневризму головного мозку і він деякий час перебував під апаратами життєзабезпечення.
Сім'я актора прийняла важке рішення відключити його від системи життєзабезпечення, повідомив його представник Чарльз Лаго.
Далі Лаго сказав: "з великим сумом і сумом я повинен повідомити, що 61-річний актор Томас Едвард Сайзмор ("Тома Сайзмора") мирно помер сьогодні уві сні у лікарні Святого Йосифа в Бербанку".
Його брат Пол і його 17-річні сини-близнюки Джейден і Джаггер "були поруч з ним".
Зірка "Врятувати рядового Райана" був госпіталізований в критичному стані після того, як був знайдений без свідомості в своєму будинку в Лос-Анджелесі близько 2 години ночі 18 лютого.
Нагадаємо, раніше українська співачка Джамала розповіла своїм фоловерам у соцмережах про те, як їй стало погано перед концертом у Польщі.
Виявилося, що співачці навіть довелося викликати "швидку", адже вона могла тільки лежати.
Джамала вважає, що причиною різкого погіршення її самопочуття стала їжа в аеропорту. "За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано. З'їла сніданок вранці в аеропорту", - розповіла Джамала.
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