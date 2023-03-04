Помер зірка фільму "Врятувати рядового Райана"

Сім'я артиста прийняла непросте рішення відключити його від систем життєзабезпечення.

Тому Сайзмор / DreamWorks / courtesy Everett, Колаж

На 61 році життя помер відомий голлівудський актор, зірка фільму "Врятувати рядового Райана", тому Сайзмор.

За інформацією видання Page Six, напередодні у актора діагностували аневризму головного мозку і він деякий час перебував під апаратами життєзабезпечення.

Сім'я актора прийняла важке рішення відключити його від системи життєзабезпечення, повідомив його представник Чарльз Лаго.

відео дня

Далі Лаго сказав: "з великим сумом і сумом я повинен повідомити, що 61-річний актор Томас Едвард Сайзмор ("Тома Сайзмора") мирно помер сьогодні уві сні у лікарні Святого Йосифа в Бербанку".

Його брат Пол і його 17-річні сини-близнюки Джейден і Джаггер "були поруч з ним".

Зірка "Врятувати рядового Райана" був госпіталізований в критичному стані після того, як був знайдений без свідомості в своєму будинку в Лос-Анджелесі близько 2 години ночі 18 лютого.

Нагадаємо, раніше українська співачка Джамала розповіла своїм фоловерам у соцмережах про те, як їй стало погано перед концертом у Польщі.

Виявилося, що співачці навіть довелося викликати "швидку", адже вона могла тільки лежати.

Джамала вважає, що причиною різкого погіршення її самопочуття стала їжа в аеропорту. "За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано. З'їла сніданок вранці в аеропорту", - розповіла Джамала.

Вас також може зацікавити: