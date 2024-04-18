Помер тато Ані Лорак - співачка розбита горем

Артистка-зрадниця відреагувала на смерть Мирослава Куєка, який завжди був добрий до неї.

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Батько Ані Лорак помер - реакція Ані Лорак на смерть Мирослава Куєка / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, Facebook Юхим Гусар

Заслужений журналіст України, поет і літератор Мирослав Куєк помер у віці 77 років. Мирослав Іванович був батьком співачки-зрадниці Ані Лорак, яка готується прийняти громадянство країни-окупанта та ігнорує війну в Україні.

Про смерть Мирослава Куєка повідомив його колега, журналіст Юхим Гусар, у своєму блозі у Facebook. "Відлетіла світла душа Мирослава Куєка. Сьогодні сумна звістка сколихнула серце: помер Мирослав Куєк. Куєк Мирослав Іванович – поет, літератор, член НСЖУ, заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч, батько співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк)", - написав Гусар.

Мирослав Куєк розлучився з мамою Ані Лорак ще до народження співачки, проте все життя намагався підтримувати з нею стосунки: коли мама через безгрошів'я віддала Кароліну до дитячого будинку, батько приходив із подарунками відвідувати її. Жити в новій родині Мирослава Івановича Ані Лорак відмовлялася.

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Ані Лорак на своїй сторінці в Instagram уже відреагувала на смерть Мирослава Куєка. Вона опублікувала фото з батьком із коротким підписом: "Прощавай, тату... Ти завжди в моєму серці". На похорон батька в Україну співачка, найімовірніше, не приїде.

Батько Ані Лорак помер - реакція Ані Лорак на смерть Мирослава Куєка / instagram.com/anilorak

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Ані Лорак - останні новини:

Раніше Ані Лорак здивувала світським виходом доньки, після якого 12-річна Софія Налчаджиоглу зазнала жорсткої критики в Мережі через її зовнішній вигляд.

Також через артистку-зрадницю на її кума-путініста Філіпа Кіркорова подали до суду. На її концерті Примадонн побив охоронця, який, на його погляд, неправильно поводився в компанії Ані Лорак.

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