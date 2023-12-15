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Помер актор з серіалу "Баффі - винищувачка вампірів"

Олена Кюпелі
15 грудня 2023, 14:03
Кемден Той боровся з важким тривалим захворюванням.
Помер актор з серіалу Баффі-винищувачка вампірів
Помер актор з серіалу Баффі - винищувачка вампірів / Колаж Главред, фото buffy.fandom.com

Після дворічної боротьби з раком помер актор Кемден Той, який прославився завдяки серіалам "Баффі - винищувачка вампірів", "Затока" і "Ангел".

За інформацією LATimes, публіцист Toy Метт Чассен повідомив, що актор помер у понеділок після дворічної боротьби з раком підшлункової залози. Йому було 68.

"Ті, хто його знав, пам'ятають доброту, милість, його посмішку та чудове почуття гумору", — йдеться у повідомленні. "Він любив смішити людей", - додав він.

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Актор боровся з раком
Актор боровся з раком / Фото facebook.com/camden.toy

За кілька днів до смерті Тоя його давня партнерка Беа Хендерсон детально розповіла про боротьбу актора з раком у Facebook. Вона написала, що йому поставили діагноз у лютому 2022 року після того, як він зазнав "таємничого болю".

"Його стан сильно погіршився за останні два місяці і значно погіршився за останні кілька днів", — продовжила вона. "З багатьох причин він вирішив не оголошувати свою хворобу публічно, і тому, на жаль, це може бути новою і шокуючою новиною для багатьох його шанувальників".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер в Мілані в лікарні Святого Рафаеля.

Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська актриса втратила любов свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.

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