Помер актор з серіалу "Баффі - винищувачка вампірів"

Після дворічної боротьби з раком помер актор Кемден Той, який прославився завдяки серіалам "Баффі - винищувачка вампірів", "Затока" і "Ангел".
За інформацією LATimes, публіцист Toy Метт Чассен повідомив, що актор помер у понеділок після дворічної боротьби з раком підшлункової залози. Йому було 68.
"Ті, хто його знав, пам'ятають доброту, милість, його посмішку та чудове почуття гумору", — йдеться у повідомленні. "Він любив смішити людей", - додав він.
За кілька днів до смерті Тоя його давня партнерка Беа Хендерсон детально розповіла про боротьбу актора з раком у Facebook. Вона написала, що йому поставили діагноз у лютому 2022 року після того, як він зазнав "таємничого болю".
"Його стан сильно погіршився за останні два місяці і значно погіршився за останні кілька днів", — продовжила вона. "З багатьох причин він вирішив не оголошувати свою хворобу публічно, і тому, на жаль, це може бути новою і шокуючою новиною для багатьох його шанувальників".
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