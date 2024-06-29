Українська дизайнерка розповіла, коли в Росію буде доставка вишиванок

Юлія Магдич розповіла про те, як росіяни просять продати їм одяг.

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Юлія Магдич розповіла про свій бренд / Колаж Главред, фото скріншот

Українська дизайнерка Юлія Магдич розповіла про те, як клієнти з терористичної Росії намагаються замовити у неї вишиванки.

Як розповіла вона в інтерв'ю YouTube-проекту ТСН "Наодинці", її брендом час від часу цікавляться громадяни РФ, Білорусії та люди з окупованих територій України. Вони навіть запитують, чи є доставка товару в їхні регіони.

Сама дизайнерка каже, що у відповідь на подібні запити наголошує, що в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією. І додає, що ніколи не збиралася відкривати свій бізнес у РФ.

"Важко уявити, що в РФ буде надпопит на вишиванки. Нам періодично пишуть - щоб ви розуміли - з Росії, Білорусі... Дівчина нещодавно писала з Криму, чи є туди доставка. Я кажу, що так, але коли там відкриється "пошта", до того - ні", - каже Магдич.

Хто такий Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Одружений з Аліною Харечко. Є донька Софія.

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