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Тріумфальне повернення: на арені Євробачення-2025 з'явився ще один конкурсант

Анна Підгорна
8 серпня 2024, 21:30
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Два роки країна позбавляла єврофанів задоволення насолодитися талантами своїх артистів.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 новини - Чорногорія повертається на Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Дати і навіть місто проведення Євробачення у 2025 році поки що невідомі, проте музичний конкурс уже почав готувати для єврофанів сюрпризи. Так нещодавно з'явилося повідомлення, що після дворічної перерви на змагання повертається дуже важливий учасник.

Про це повідомляє ресурс Eurovoix із посиланням на слова Національного мовника RTCG. Йдеться про Чорногорію.

Країна оголосила про проведення локального конкурсу Montesong-2024 - аналога українському Національному відбору. До першого жовтня всі охочі можуть подати свої музичні заявки, з яких потім авторитетне журі відбере 16 претендентів. Вони своєю чергою змагатимуться за право представити Чорногорію на Євробаченні у Швейцарії.

відео дня

Чорногорія вперше взяла участь у Євробаченні 2007 року. Загалом конкурсанти з цієї країни боролися за кришталевий мікрофон 12 разів. З них два рази вони пройшли у фінал. Найкращий результат Чорногорії на Євробаченні - 13-те місце (Євробачення-2015). Від участі в конкурсі Чорногорія відмовилася 2022 року через нестабільну фінансову ситуацію в країні.

Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Женеві або в Базелі.

Євробачення - останні новини:

Раніше стало відомо, що дві півфіналістки Євробачення-2024 закрутили роман на конкурсі. Артистки переконані, що виграли на музичному змаганні набагато більше, ніж могли собі уявити.

Також українська реп-виконавиця alyona alyona розповіла, що українську делегацію оштрафували на Євробаченні-2024 через публічний політичний жест.

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