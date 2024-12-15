Сумська зробила несподівану заяву про своїх онуків із РФ

Сумська сподівається, що війна закінчиться і вона побачить рідних.

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Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska/

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Ольга Сумська регулярно спілкується зі своїми рідними

Актриса дуже хоче побачити їх наживо

Акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час розповіла про своїх онуків та старшу доньку Антоніну Паперну, які мешкають у РФ.

Артистка зізналася, що вони щодня на зв'язку з сім'єю, а за ростом двох онуків Сумська спостерігає по відеозв'язку. В інтерв'ю Обозревателю актриса розповіла, що хотіла б наживо побачити рідних.

відео дня

"Ні, я не бачила їх від початку повномасштабного вторгнення. Ми щодня на телефонному зв'язку. Не одна я в такому становищі - мільйони людей мріють обійняти своїх близьких. Дивлюся, як ростуть онуки, по відеозв'язку. Шалено швидко дорослішають - їм уже сім і чотири роки", - поділилася актриса.

Сумська сподівається, що війна закінчиться і вона побачить рідних.

"Що говорити, дуже хочеться зустрітися. Дай Бог, щоб настав мир в Україні - і я обійняла своїх дітей. З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка - це моя душа, як і Ганнуся", - розповіла Сумська.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

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