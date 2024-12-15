Сумська зробила несподівану заяву про своїх онуків із РФ

У матеріалі:
- Ольга Сумська регулярно спілкується зі своїми рідними
- Актриса дуже хоче побачити їх наживо
Акторка Ольга Сумська вперше за тривалий час розповіла про своїх онуків та старшу доньку Антоніну Паперну, які мешкають у РФ.
Артистка зізналася, що вони щодня на зв'язку з сім'єю, а за ростом двох онуків Сумська спостерігає по відеозв'язку. В інтерв'ю Обозревателю актриса розповіла, що хотіла б наживо побачити рідних.
"Ні, я не бачила їх від початку повномасштабного вторгнення. Ми щодня на телефонному зв'язку. Не одна я в такому становищі - мільйони людей мріють обійняти своїх близьких. Дивлюся, як ростуть онуки, по відеозв'язку. Шалено швидко дорослішають - їм уже сім і чотири роки", - поділилася актриса.
Сумська сподівається, що війна закінчиться і вона побачить рідних.
"Що говорити, дуже хочеться зустрітися. Дай Бог, щоб настав мир в Україні - і я обійняла своїх дітей. З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка - це моя душа, як і Ганнуся", - розповіла Сумська.
Ольга Сумська - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейну прогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.
А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.
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