Стала трансвеститом: Лорак видала черговий маячний пост і нарвалася на критику українців

Співачка українського походження, яка в жорстокій загарбницькій війні Росії проти України, підтримала державу-терориста Ані Лорак, написала черговий маячний, псевдофілософський пост і показала свої свіжі світлини.
На фото в Instagram, Лорак позує в чорному костюмі і, схоже, що з намальованим пресом. "Що є життя, якщо в ньому немає самого життя? Ми - енергія творення, ми є любов. Все є Любов", - пише Лорак, яка при цьому "з любов'ю" приймає вбивства мирних українців Росією, в якій вона живе і заробляє.
Українські підписники зрадниці, стали коментувати зображення Лорак, а також знову намагатися достукатися до її совісті. "Екскременти (неценз. - авт.) у перуці", "Срана філософиня. Тебе будуть пам'ятати, як зрадницю свого народу", "Яка Ані Лорак красива була, а зараз трансвестит якийсь", - пишуть користувачі.
На фото - Лорак із намальованим пресом:
Раніше росіяни накинулися на співачку-зрадницю Ані Лорак, яка не визнала факту нападу Росії на Україну і продовжила виступати в країні-агресорі та освідчуватися в коханні місцевому глядачеві.
Нагадаємо, на свій ювілей Ані Лорак разом із Кіркоровим у Москві цинічнотанцювала і співала українські пісні. Вона виконала пісню "Без тебе", яку написала українською мовою - ще в ті часи, коли жила й працювала на Батьківщині.
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