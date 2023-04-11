"Спартак Суббота виявився аферистом": в Мережі пожежа через викриття популярного психолога

Спартак Суббота роками видавав себе кандидатом психологічних наук, йдеться в розслідуванні.

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Спартак Суббота / instagram.com/spartaksubbota

Автор шоу "Подкаст терапія" Спартак Суббота, який став відомим після початку повномасштабного вторгнення, виявився шахраєм і самозванцем.

Як йдеться у великому дослідженні молодіжного онлайн-медіа "Свідомі", популярний психолог і лікар-психіатр роками видавав себе кандидатом психологічних наук.

"7 місяців я розслідував Інфо аферу, яку роками будував Спартак Суббота. Можливо, мова йде про одну з наймасштабніших і скандальних історій брехні в медіапросторі України. Необачність десятків ЗМІ допомогла Спартаку Субботі створити бутафорський образ і успішно його монетизувати. Навіть під час війни", - пише психотерапевт Ілля Полуденний, який провів розслідування і поділився його результатами на своїй сторінці Facebook.

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Ілля опублікував п'ятисерійний документальний фільм "Сатердей. Людина, що грає спектакль", в якому розкриває неправдиві факти з біографії Спартака.

"Спартак Суббота роками видавав себе кандидатом психологічних наук. Він захистився в ХМАПО 7 грудня 2021 року, науковий ступінь офіційно отримав 7 квітня 2022 року. Але з 2017 року виходило безліч матеріалів, де Спартак вказується як кандидат психологічних наук", - говорить Ілля.

Хто такий Ілля Полуденний Ілля Полуденний - співавтор книг "Простими словами", написаних разом з журналістом і письменником Марком Лівіним, екс-учасник однойменного подкасту, співзасновник онлайн-платформи психотерапії. Має великий досвід психологічного консультування та діагностичної роботи в різних проектах.

Також він додає, що Спартак Суббота бреше про свої наукові регалії.

"Він заявив, що його статтю в Ѕсориѕ опублікували. Але в базі Scopus не проіндексовано жодної наукової статті, автором якої був би Спартак Суббота", - заявив Ілля.

Хто такий Спартак Суббота

За його словами, Суббота не є когнітивно-поведінковим терапевтом і схема-терапевтом, оскільки не є членом УАКПТ з 2020 року, а також не є акредитованим фахівцем. А за правилами цієї спільноти людина без акредитації не має права називати себе таким фахівцем.

"Спартак Суббота втратив членство в асоціації в тому числі і через те, що грубо порушував етику, вступаючи в еротичні відносини з клієнтками. Швидше за все, таких випадків було не менше 4", - заявляє Полуденний.

Також розслідувач стверджує, що Спартак ніколи не працював у Службі безпеки України, хоча працював у "СБУ" - приватній охоронній фірмі ТОВ "Союз безпеки України".

Хто такий Спартак Суббота Спартак Субюота - є популярним експертом в Мережі, брав участь в різних проектах, був колумністом у багатьох виданнях. За останні місяці він підкріпив свою популярність завдяки участі в Youtube-проекті Подкаст-терапія, ведучим якого він є разом з гумористом і актором Євгеном Яновичем. У своїх відео вони обговорюють психологічні тематики і відповідають на питання глядачів.

Також Ілля каже, що справжнє ім'я Спартака від народження - Олександр. Він змінив його приблизно в 2014 році після закінчення базової вищої освіти.

"Спартак Суббота роками видає себе за лікаря-психіатра і медичного психолога. Спартак - самозванець, він не навчався ні в одному медичному вузі і, тим більше в НМУ імені О.О. Богомольця. Скрізь, де він називає себе лікарем-психіатром, він бреше прямо в очі", - заявляє Полуденний.

Суббота навчався в НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю "Психологія" та здобув кваліфікаційний рівень "бакалавр". Розслідувачу не вдалося знайти факти, що підтверджують наявність медичної освіти у Спартака.

"Також Суббота лукавив, коли заявляв у січні 2022 року в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова", що він не розбирається в політиці". Оскільки Спартак працював в Інституті когнітивного моделювання, яке могло бути пов'язане з проросійським ОПЗЖ", - сказав Полуденний.

Спартак Субботи відповів на скандал

"Це не перший хейт з яким я стикаюся. Я це переживу, але я не дозволю ображати свою аудиторію, обзивати її і робити висновки з приводу людей, які мене слухають. Це якісь неправильні висновки. Я з усім можу змиритися, крім образ у бік моїх близьких людей і моєї аудиторії. Якщо людина заздрить або чимось незадоволений, то це його персональна проблема", - заявив Спартак в Instagram.

Також відзначимо, що у видавництві "Віхола", в якому в 2021 році вийшла книга суботи "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому", заявили, що звернулися до Спартака з проханням пояснити викладені в статті факти.

У мережі скандал через Субботу

Безліч користувачів соцмереж залишили гнівні коментарі під постом з публікацією Полуденного, люди обурюються поведінкою Субботи. Втім, деякі звинувачують Полуденного в упередженості, тому що він, нібито, "бачить в Спартаку конкурента".

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