Помер у машині: у Москві виявили тіло актора серіалів

У терористичній Росії - нова акторська смерть. Російського актора кіно і серіалів Олексія Сдобнова виявили мертвим у власній машині.
Про це повідомила його продюсер і кастинг-директор Наталія Бочарова, яку цитує пропагандистський ресурс Стархіт.
За її словами, Сдобнов виїхав до себе додому в ніч з 12 на 13 січня, але не зміг дістатися до місця призначення. До слова, про трагедію стало відомо лише 20 січня.
16 січня артиста поховали в підмосковному місті Люберці. Сдобнову було 57 років. Причина смерті артиста поки не повідомляється.
Глядачі могли бачити актора в серіалі "Чикатило. Фінальний сезон", а також у багатосерійних проектах "готель "Росія", "Слід", "Поліцейський з Рубльовки", "Скліфосовський". Всього в фільмографії Сдобнова понад 40 картин.
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