Помер у машині: у Москві виявили тіло актора серіалів

Олексія Сдобнова виявили мертвим у власній машині.

https://glavred.net/stars/skonchalsya-v-mashine-v-moskve-obnaruzhili-telo-aktera-serialov-10534850.html Посилання скопійоване

Артисту на момент смерті було 57 років / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії - нова акторська смерть. Російського актора кіно і серіалів Олексія Сдобнова виявили мертвим у власній машині.

Про це повідомила його продюсер і кастинг-директор Наталія Бочарова, яку цитує пропагандистський ресурс Стархіт.

За її словами, Сдобнов виїхав до себе додому в ніч з 12 на 13 січня, але не зміг дістатися до місця призначення. До слова, про трагедію стало відомо лише 20 січня.

відео дня

16 січня артиста поховали в підмосковному місті Люберці. Сдобнову було 57 років. Причина смерті артиста поки не повідомляється.

Глядачі могли бачити актора в серіалі "Чикатило. Фінальний сезон", а також у багатосерійних проектах "готель "Росія", "Слід", "Поліцейський з Рубльовки", "Скліфосовський". Всього в фільмографії Сдобнова понад 40 картин.

Раніше стало відомо про те, що американський популярний співак Майкл Болтон бореться з пухлиною мозку. Легендарний 70-річний співак у п'ятницю у своєму дописі у Facebook розповів, що "2023 рік приніс йому дуже несподівані випробування".

Раніше зірка серіалу "Усі жінки - відьми" Шеннен Доерті розповіла, як проходить її лікування від раку четвертої стадії і які прогнози дають лікарі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.