Розбіжності в поглядах: український телеведучий розірвав усі стосунки з холостяком Топольським

Ведучий Слава Дьомін зізнався, що більше не хоче спілкування з холостяком Топольським.

Алекс Топольський / instagram.com/holostyachkastb

Відомий український радіоведучий Слава Дьомін, який довгий час дружив з холостяком останнього сезону Алекс Топольський, раптово повідомив про розрив відносин з ним.

Про це ведучий розповів на своєму YouTube-каналі. За словами Дьоміна, причиною припинення відносин зі скандальним холостяком Топольським стали "відмінності в поглядах".

Ведучий попросив своїх користувачів не питати про його друга і кума, тому як через місяць після закінчення проекту, друзі перестали спілкуватися. "Через місяць після завершення шоу "Холостяк" ми з ним перестали спілкуватися через розбіжності в поглядах на життя і відносини між людьми. Зараз я не маю відношення до його життя. Ми дружили з самого дитинства, але іноді приходить момент, коли дружба закінчується", – повідомив Дьомін.

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Він також побажав своєму колишньому другові Алексу знайти другу половинку, яка зможе вплинути на його життєві принципи. "Алексу бажаю якомога швидше знайти справжню любов, яка змінить його життєві принципи", – додав ведучий.

Нагадаємо, раніше учасниця останнього, дванадцятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Аделіна Делі повідомила радісну новину. Виявилося, що дівчина, яка зовсім недавно боролася за серце "Холостяка" Алекса Топольського вагітна. Фото з округлим животом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Я не сильно уявляю себе домогосподаркою. Навіть сказала б, що це виключено. Тільки розвиток і робота. Відразу в стрій після пологів. Мені не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую", - розповіла майбутня мама.

Раніше також головний холостяк 12 сезону однойменного шоу Алекс Топольський розповів свою версію розриву відносин з переможницею шоу Катериною Лозовицькою.

Про це він розповів в інтерв'ю Ганні Олицькій на YouTube. За його словами, коли він вибирав переможницю, він не знав взагалі про фідбек від глядачів на рахунок Каті. "Я тобі розповім, чому прийняв це рішення. Якщо ти бачила проект, в останньому епізоді я ще ходив, розмірковував. З команди всі люди запитували: що сталося? Чому ти так засмучений? Чого ти там сидиш у кутку?" - згадав він.

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