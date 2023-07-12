Розкрито подробиці заповіту Мадонни - хто отримає гроші

Гостра бактеріальна інфекція, яку важко переносить Мадонна, змусила співачку задуматися про вічне.

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Мадонна після хвороби склала заповіт / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна після серйозної хвороби, яка поклала її в реанімацію, вирішила на час відійти від образу вічного підлітка, який вона неухильно підтримувала останні роки.

Після того як лікарі переконалися, що життю 64-річної співачки нічого не загрожує, вони дозволили перейти їй на домашнє лікування. Зараз Мадж відклала підготовку до світового турне і займається здоров'ям.

Втім, його стан не на жарт налякав не лише шанувальників Мадонни, а й саму співачку. За словами джерела The Sun, хвороба змусила її задуматися про те, що вона не вічна, та ретельно приступити до вирішення питання заповіту.

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Так інсайдери стверджують, що статок артистки, який оцінюється в 850 млн. доларів, та права на її музичні й інші проєкти Мадонна в рівних частках розділила між 6 своїми дітьми - біологічними Лурдес Чікконе-Леон і Рокко Річі, а також прийомними Девідом, Мерсі Джеймс і близнючками Естер і Стеллою. На даний момент лише біологічні діти Мадж - повнолітні. Хто стане опікунами чотирьох інших у разі смерті співачки поки не відомо.

До слова, у своєму заповіті Мадонна також згадує і про Гая Осіра, свого менеджера, якого, за чутками, також чекає кругленька сума грошей в подяку за багаторічну службу.

Нагадаємо, раніше популярна у всьому світі співачка Мадонна відклала своє майбутнє світове турне після того, як королева поп-музики захворіла і була змушена провести кілька днів в реанімації.

Раніше також співачка назвала головні правила свого будинку, в якому виростила всіх своїх дітей.

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