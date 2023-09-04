З'являється на публіці інкогніто: Анастасія Заворотнюк веде активне життя - ЗМІ

"Няня Віка" поки не готова показати себе світу, але дозволяє собі виходити таємно.

https://glavred.net/stars/poyavlyaetsya-na-publike-inkognito-anastasiya-zavorotnyuk-vedet-aktivnuyu-zhizn-smi-10498036.html Посилання скопійоване

Анастасія Заворотнюк повертається на публіку / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

З 2019 російська акторка Анастасія Заворотнюк перестала з'являтися на публіці через важку форму раку головного мозку. З тих пір лише рідкісні чутки, які просочуються в ЗМІ, дозволяють дізнатися про стан артистки.

Сім'я Заворотнюк не коментує її хворобу та прогнози на її відновлення. Проте в російській пресі з'явилася новина про те, що Анастасія поступово відновлює свою соціальну активність.

Так в кінці серпня мама акторки, Валентина Борисівна, відсвяткувала з розмахом своє 80-річчя в ресторані в колі сім'ї. На вечірці були помічені старші діти Заворотнюк - Анна і Майкл. Однак деякі стверджують, що в світ вийшла і сама "няня Віка".

відео дня

Ходять чутки, що Анастасія Заворотнюк вже досить зміцніла після онкології, щоб дозволяти собі рідкісні "вилазки" у зовнішній світ. Більшу частину часу вона проводить у своєму підмосковному будинку.

Проте як зараз виглядає акторка все ще зберігається в найсуворішій таємниці, мовляв фотозйомка на вечірці Валентини Борисівни була під суворою забороною.

Раніше онколог Юрій Покровський дав Анастасії Заворотнюк невтішний прогноз щодо того, чи зможе акторка повернутися до нормального життя в разі її повної перемоги над раком.

Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіалі. Її партнери по знімальному майданчику поділилися своїми враженнями про роботу над проєктом.

Інші новини про Анастасію Заворотнюк:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.