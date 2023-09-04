З'являється на публіці інкогніто: Анастасія Заворотнюк веде активне життя - ЗМІ

З 2019 російська акторка Анастасія Заворотнюк перестала з'являтися на публіці через важку форму раку головного мозку. З тих пір лише рідкісні чутки, які просочуються в ЗМІ, дозволяють дізнатися про стан артистки.
Сім'я Заворотнюк не коментує її хворобу та прогнози на її відновлення. Проте в російській пресі з'явилася новина про те, що Анастасія поступово відновлює свою соціальну активність.
Так в кінці серпня мама акторки, Валентина Борисівна, відсвяткувала з розмахом своє 80-річчя в ресторані в колі сім'ї. На вечірці були помічені старші діти Заворотнюк - Анна і Майкл. Однак деякі стверджують, що в світ вийшла і сама "няня Віка".
Ходять чутки, що Анастасія Заворотнюк вже досить зміцніла після онкології, щоб дозволяти собі рідкісні "вилазки" у зовнішній світ. Більшу частину часу вона проводить у своєму підмосковному будинку.
Проте як зараз виглядає акторка все ще зберігається в найсуворішій таємниці, мовляв фотозйомка на вечірці Валентини Борисівни була під суворою забороною.
Раніше онколог Юрій Покровський дав Анастасії Заворотнюк невтішний прогноз щодо того, чи зможе акторка повернутися до нормального життя в разі її повної перемоги над раком.
Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк з'явиться в новому серіалі. Її партнери по знімальному майданчику поділилися своїми враженнями про роботу над проєктом.
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