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Потап таємно покинув Україну разом з Настею Каменських - коментар артиста

Анна Підгорна
18 жовтня 2023, 19:49 оновлено 18 жовтня, 19:54
Після того, як його фото розлетілися по мережі, Потапенко вирішив зробити заяву.
Потап і Настя Каменських
Потап полетів до Мадрида з Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Український музичний продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко) виїхав з України за тиждень до повномасштабної війни в Україні. Разом з дружиною, співачкою Настею Каменських, він відправився на відпочинок до Іспанії.

Після 24 лютого повертатися в країну він не поспішав, і хоч за кордоном він зробив багато для українських захисників на благодійних засадах, артиста стали засуджувати за те, що він відсиджується в безпеці, поки в його рідній країні війна.

Згодом Потап повернувся в Україну, де його авторитет значно похитнувся. Підлила масла у вогонь його нова поїздка з Каменських до Іспанії - подорож почалася сьогодні, згідно з блогом Богдана Беспалова в Telegram. Він опублікував знімки, на яких зображений чоловік, схожий на музиканта, у варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена. Фотографіями нібито поділилася підписниця, яка летіла з Варшави до Мадрида. Її попутниками виявилися Потап і Настя Каменських.

відео дня

Незабаром після того, як були опубліковані знімки, артист на своїй сторінці в Instagram опублікував селфі в такому ж одязі, як і у чоловіка на фото. У коментарі він написав: "і я пливу поміж концертами... але обов'язково додому. Кілька днів у подорожі і післязавтра рідні обличчя".

Таким чином Потап натякнув, що виїхав з країни заради виступів. Примітно, однак ні у нього, ні у NK не було анонсів концертів в Мадриді в ці дні.

Потап в аеропорту
Потап полетів до Мадрида з Каменських / колаж: Главред, фото: Telegram - Bespalovmedia

Раніше Настя Каменських розповіла про сексуальний скандал, який розгорівся навколо Потапа і його колишньої підопічної. Співачка зазначила, як це вплинуло на її стосунки з чоловіком.

Рефлексувати про ці чутки Потап не став, і знайшов для себе більш актуальну зараз тему - написав пісню про війну і нове покоління українських дітей.

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