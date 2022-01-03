Останнє новорічне фото Михайла Жванецького потрапило в Мережу

Михайло Михайлович Жванецький ( 6 березня 1934 - 6 листопада 2020) / facebook.com/jvanetsky

Відомий український ресторатор Савелій Лібкін поділився рідкісним кадром з гумористом і письменником-сатириком Михайлом Михайловичем Жванецьким.

Шеф-кухар показав, як Новий рік у 2020 році зустрічав сатирик. Свято у колі близьких він відзначив в одеському ресторані Лібкіна під назвою Дача.

На фото Михайло Михайлович позує за багато накритим столом, сидячи впівоберта до камери. На обличчі артиста грає знайома багатьом фірмова іронічна посмішка.

Сава Лібкін, близький друг і земляк сатирика, залишив лаконічний підпис до фото: "Два роки тому відзначали наступ 20 року".

А вже 6 листопада 2020 року Михайла Жванецького не стало. Письменник-сатирик помер на 86 році життя.

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Михайло Жванецький святкує Новий рік 2020 / instagram.com/savvalibkin

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