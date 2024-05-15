Популярна українська співачка показала свого бойфренда, молодшого за неї на 18 років

Українська співачка показала свого хлопця і заявила про важливість сім'ї.

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Lama поділилася рідкісними кадрами про особисте життя/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Українська співачка Наталя Дєньків, яка відома під псевдонімом Lama вперше за тривалий час поділилася фото зі своїм коханим, який молодший за неї на 18 років.

Співачка зазначила, що сім'я - це найважливіша для неї цінність. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. "Найбільша цінність мого життя - сім'я! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистість один одного. У своїй родині я завжди знаходжу відраду, силу і безмежну любов - це святилище, яке живить і підтримує мене", - написала вона.

Нагадаємо, раніше співачка зізналася, чому не обзавелася своїми дітьми - приводити в цей світ нове життя, тому що "так прийнято" їй не хотілося, а гострого материнського інстинкту вона не відчувала.

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