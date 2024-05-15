Популярна українська співачка показала свого бойфренда, молодшого за неї на 18 років

Українська співачка Наталя Дєньків, яка відома під псевдонімом Lama вперше за тривалий час поділилася фото зі своїм коханим, який молодший за неї на 18 років.
Співачка зазначила, що сім'я - це найважливіша для неї цінність. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. "Найбільша цінність мого життя - сім'я! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистість один одного. У своїй родині я завжди знаходжу відраду, силу і безмежну любов - це святилище, яке живить і підтримує мене", - написала вона.
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Нагадаємо, раніше співачка зізналася, чому не обзавелася своїми дітьми - приводити в цей світ нове життя, тому що "так прийнято" їй не хотілося, а гострого материнського інстинкту вона не відчувала.
Раніше також Джеррі Гейл здивувала шанувальників новиною про те, що вже рік перебуває в романтичних стосунках.
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