УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Популярна українська співачка показала свого бойфренда, молодшого за неї на 18 років

Олена Кюпелі
15 травня 2024, 13:52
371
Українська співачка показала свого хлопця і заявила про важливість сім'ї.
Ламо!
Lama поділилася рідкісними кадрами про особисте життя/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Українська співачка Наталя Дєньків, яка відома під псевдонімом Lama вперше за тривалий час поділилася фото зі своїм коханим, який молодший за неї на 18 років.

Співачка зазначила, що сім'я - це найважливіша для неї цінність. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. "Найбільша цінність мого життя - сім'я! Це наше спільне ядро з коханим, де ми формуємо особистість один одного. У своїй родині я завжди знаходжу відраду, силу і безмежну любов - це святилище, яке живить і підтримує мене", - написала вона.

Нагадаємо, раніше співачка зізналася, чому не обзавелася своїми дітьми - приводити в цей світ нове життя, тому що "так прийнято" їй не хотілося, а гострого материнського інстинкту вона не відчувала.

Раніше також Джеррі Гейл здивувала шанувальників новиною про те, що вже рік перебуває в романтичних стосунках.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті: в ОП зробили важливу заяву

Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті: в ОП зробили важливу заяву

13:46 Україна
РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині: у Генштабі ЗСУ назвали цифри

РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині: у Генштабі ЗСУ назвали цифри

13:04 Україна
У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт

12:45 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Кінець війни в Україні: Шольц зробив важливу заяву про саміт миру в Швейцарії 16477

Кінець війни в Україні: Шольц зробив важливу заяву про саміт миру в Швейцарії

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка 10803

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки 8317

В Україні почали відключати світло: у яких областях ввели аварійні графіки

Слимаків в саду більше не буде: які 4 рослини найкраще відлякують шкідників 8295

Слимаків в саду більше не буде: які 4 рослини найкраще відлякують шкідників

Останні новини

14:23

Не розлучниця: Сахневич звинуватили у краху шлюбу Позитива - співак відповів

14:10

Неоднозначний варіант: експерти найкорисніше та найбезпечніше м'ясо - рейтингВідео

13:57

Широкомасштабного наступу не буде: експерт розповів про ситуацію в Харкові

13:52

Популярна українська співачка показала свого бойфренда, молодшого за неї на 18 років

13:46

Зеленський переніс міжнародні заходи через ситуацію на фронті: в ОП зробили важливу заяву

Ядерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – МаломужЯдерна зброя не допоможе Росії перемогти, Україна зможе піти в наступ на початку 2025-го – Маломуж
13:20

Шокувала безкультур'ям: у терористичній РФ сміються над шаленими танцями БузовоїВідео

13:18

Ukrainian Creative Stories 2024: 1+1 media стала медіапартнером рекламного фестивалю в Києві

13:14

Розметуть за мить: супер смачний курячий рулет з ідеальною начинкоюВідео

13:04

РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині: у Генштабі ЗСУ назвали цифри

Реклама
12:45

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: росіяни атакували цивільний об'єкт

12:37

Ядерний шантаж на паузу: Китай може переконати Путіна - Кулик

12:27

У ЗМІ потрапило фото обрюзглого і заплилого Тома Круза

12:21

Найочевидніший момент: стюардеса розповіла, чому не можна засинати в літакуВідео

12:07

Чим класична горілка відрізняється від особливої: бармен дав просту відповідьВідео

12:04

"Я повернувся": втікач Влад Яма приголомшив шанувальників

11:55

В Україні сьогодні масовано вимикатимуть світло: в "Укренерго" назвали період часу

11:54

"Китай гратиме у великі переговори": Кулик пояснив, чи може Сі натиснути на Путіна

11:44

Китай не припинить допомагати РФ, він зацікавлений у продовженні війни – Кулик

11:20

Церковне свято 16 травня: що заборонено робити на святого Феодора

11:17

"Я красива і худа, викусіть": любителька Мальдів Пренткович опустила своїх підписників

Реклама
11:10

Пішли у наступ та хочуть переговорів: в РНБО розкрили, що задумали росіяни

11:09

"Ворог займає позиції на вулицях": у поліції розповіли про ситуацію у ВовчанськуВідео

10:58

Китайський гороскоп на завтра 16 травня: Бикам - суцільні образи, Тиграм - конфлікти

10:27

Українську делегацію оштрафували на Євробаченні-2024 - причина

10:24

Путін підтримав мирний план Китаю: Держдеп США зробив важливе звернення до КНР

10:17

Жінка знайшла в холодильнику таємну етикетку: овочі роками зберігались неправильно

10:17

"Складна ситуація": у Пентагоні занепокоєні станом справ на фронті

10:05

"З татом на фотографії": подруга старого Петросяна розповіла про народження його дитини

09:43

Новий військовий облік в Україні з 18 травня: що таке ВІН-код і як його отриматиВідео

09:41

У США почали масово виробляти бомби проти ядерних установок - Bloomberg

09:25

Гороскоп на завтра 16 травня: Скорпіонам - несподівана зустріч, Близнюкам - невдала поїздка

09:06

По всій Україні - аварійні відключення світла: у чому причина та скільки вони триватимуть

09:05

Корупція Шойгу була нашим непоганим союзникомПогляд

09:00

Китай готовий до поступок, переговори щодо миру в Україні почнуться восени - Кулик

08:55

"Готуємось до оборони": у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

08:53

Аж світиться: співачка Камалія возз'єдналася зі своїм колишнім чоловіком-мільярдером

08:46

США можуть надати Україні батарею Patriot із радарами - Bloomberg

08:15

Краще ніж пастки та отрута: як назавжди позбутись від щурів в домі

07:58

"Так не хвилювалася ніколи": Маша Єфросиніна повідомила про своє нове "дитя"

07:42

Темп наступу РФ сповільнився: окупанти застосували нову тактику на Харківщині - ISW

Реклама
07:10

Знайти леопарда за 3 секунди зможуть лише одиниці: надзвичайно складна загадка

06:48

Було близько 20 ракет: окупанти заявили про масовану атаку на Севастополь

06:00

Наші граблі не унікальні: як Україні перемогти у війніПогляд

05:37

"Буде грати на межі фолу": Маломуж оцінив, чи зважиться Путін на ядерний удар

04:27

Що з лінією оборони під Харковом: у Раді хочуть викликати військових "на килим"

03:55

Що потрібно викинути 15 травня, щоб позбутися всіх проблем: прикмети

03:30

Удари по Україні та ЄС: генерал-розвідник розкрив сценарій ядерних навчань РФ

03:00

Розлучення і дівоче прізвище: путіністка Валерія публічно накинулася на чоловіка

02:34

Путін готується до переговорів з Україною: Пономарьов назвав головну ціль РФ

02:00

Девід Бекхем показав свого півня і курочок

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти