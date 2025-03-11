"Він вийшов у тираж": у РФ Кіркорова назвали павичем і передрекли забуття

Яна Поплавська вважає, що Кіркоров більше не вписується в систему цінностей росіян.

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Кіркорова назвали павичем і передрекли забуття / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, t.me/the_yana_poplavskaya

Що сказала Поплавська:

У Кіркорова є протекція "людини з грошима"

Кіркоров вийшов у тираж задовго до того, як увійшов не в ті двері

Російська актриса-путиністка Яна Поплавська назвала співака Філіпа Кіркорова павичем і заявила, що він вийшов у тираж. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

За словами Поплавської, пісні Кіркорова все ще вставляють у концертні програми лише через протекцію "людини з грошима".

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"Кіркорова не стане, щойно цей бізнесмен втратить інтерес... Він вийшов у тираж задовго до того, як увійшов не в ті двері", - заявила акторка, натякнувши на участь Філіпа в скандальній "голій вечірці" блогерки Анастасії Івлєєвої.

Поплавська додала, що Кіркоров більше не вписується в систему цінностей росіян.

"Мною рухають поняття честі та обов'язку перед батьківщиною, загострене почуття справедливості. Що рухає тими, хто, бризкаючи слиною, заступається за павича?" - написала артистка.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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