Несподівана смерть: 30-річний бразильський співак помер прямо на сцені

На відеозаписі інциденту видно, як Енріке загравав з натовпом.

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Медики відразу ж констатували смерть / Колаж Главред, фото Instagram / pedrohenrique.oficial

Бразильський госпел-співак Педро Енріке помер після того, як втратив свідомість на сцені під час виступу в середу.

За інформацією The Daily Mail, 30-річний чоловік виконував свою пісню "Vai Ser Tão Lindo" на релігійному заході, який транслювався в Інтернеті, коли він раптово впав перед своєю групою на концертному майданчику в північно-східному місті Фейра-де-Сантана.

На відеозаписі інциденту видно, як Енріке загравав з натовпом, коли він стояв на краю сцени, перш ніж втратив рівновагу і впав на спину.

Присутні тут же кинулися допомагати співакові, а натовп в шоці спостерігав за цим.

На відео - несподівана смерть співака:

Енріке доставили в найближчу клініку, де констатували його смерть.

Лейбл Енріке, Todah Music, повідомив Radio 93, що у співака стався великий Серцевий Напад.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер в Мілані в лікарні Святого Рафаеля.

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