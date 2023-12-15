Несподівана смерть: 30-річний бразильський співак помер прямо на сцені

Бразильський госпел-співак Педро Енріке помер після того, як втратив свідомість на сцені під час виступу в середу.
За інформацією The Daily Mail, 30-річний чоловік виконував свою пісню "Vai Ser Tão Lindo" на релігійному заході, який транслювався в Інтернеті, коли він раптово впав перед своєю групою на концертному майданчику в північно-східному місті Фейра-де-Сантана.
На відеозаписі інциденту видно, як Енріке загравав з натовпом, коли він стояв на краю сцени, перш ніж втратив рівновагу і впав на спину.
Присутні тут же кинулися допомагати співакові, а натовп в шоці спостерігав за цим.
На відео - несподівана смерть співака:
Енріке доставили в найближчу клініку, де констатували його смерть.
Лейбл Енріке, Todah Music, повідомив Radio 93, що у співака стався великий Серцевий Напад.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер в Мілані в лікарні Святого Рафаеля.
Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська актриса втратила любов свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.
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